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防老人失智走失 屏東推長輩指紋建檔服務
台灣失智症協會統計，65歲以上13人有1人罹患失智症，另據警政署資料顯示，失智走失人口占近3成！屏東縣65歲以上長者目前近20萬人，為防失智長輩迷途，屏東縣警局、社會處、長照處合作推動自願指紋捺印服務，失智長者家屬可向警局申請，藉由全國連線，快速識別走失人員身分，協助找到回家的路。
「指紋捺印是防止走失最後一道防線」，屏東縣警局長蔡文峰說，長者若做指紋建檔，走失時可透過全國連線快速識別身分，查出聯絡方式。縣警局鑑識科統計去年縣內自願指紋捺印有472人，今年迄今有238人。
枋寮警分局長郭譯隆說，過去推愛心手環預防走失，但長輩覺得不舒服，也不願被「標籤化」，如果有指掌紋捺印檔案備用，萬一長者身上無身分證明，也說不出身分，警方仍可據以辨識。
屏東縣警局鑑識科建議失智長者家屬向警察局申請「自願指紋捺印」建檔服務，指紋資料上傳警政署指紋電腦資料庫。屏縣警察局也與長照處合作，每半年到縣內公、私立長照機構協助住民指紋建檔，民眾到鄰近警分局申請，機關團體可聯繫警察局鑑識科08-7327546。
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