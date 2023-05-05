興達電廠建臨時海淡廠 5月20日起日產1.5萬噸淡水

水情嚴峻，水利署在興達電廠興建臨時海淡廠，預計5月20日起，每天產製1.5萬噸淡水，供應興達電廠及北高雄民生用水。水利署總工程司林元鵬說，緊急海淡機組為備援水源，1噸淡水產製成本至少要30元以上，是缺水時期救命水，有設置必要。在地里長表示，政府設海水淡化廠，「預防萬一，有好無壞」。

高雄持續乾旱，高屏溪川流量昨僅5cms（立方公尺／每秒），市長陳其邁昨主持抗旱應變會議，請農水署及農業局推廣間歇灌溉管理，產生乾濕交替水田，並加強各灌區節水措施。也要求加速推動海淡廠及增鑿抗旱水井，因應降雨不確定性。

為解除缺水威脅，地方民代爭取中央在台電興達電廠設置緊急海淡機組，獲行政院撥補3.6億元興建9套緊急海淡機組，廠商3月22日進場施作，4月27日試運轉，每天產出3000噸淡水，預計5月20日起每天產量1.5萬噸淡水，其中7千噸供應電廠，其餘用做為民生用水。

立委邱志偉昨前往了解進度，在場記者當場試喝海淡廠產出的淡水，水質清澈，入口時味道像自來水，隱約帶點鹹味。邱志偉說，極端氣候下，旱季缺水將成常態，高雄有必要興建日產10萬噸的海淡廠，未雨綢繆。

林元鵬說，緊急海淡機組設在興達電廠灰塘國有地上，占地約1公頃，由水利署中區水資源局和台水公司第7區管理處主辦，施作廠商有2家，惠民公司6套機組，每套可日產2000噸淡水，山林水公司3套機組，每套可日產1000噸淡水。設置海淡廠需經過環評，經費達上百億元，興達電廠常設海淡廠將進行可行性評估。

永安里長郭憲明說，政府設海水淡化廠，「預防萬一，有好無壞」。現在很久沒下雨，海淡廠能夠挹注民生用水，對高雄是好事。鹽田里長柯男烈說，海淡廠開始供水後，應會讓電廠供電更穩定。