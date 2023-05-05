被課囤房稅 大愛永久屋居民陳情

高雄市「囤房稅」去年7月上路，非自用住宅房屋稅每戶從1.5％提高至2.4％或3.6％。但安置八八災民的大愛永久屋近300住戶，房屋稅卻暴增1000元到3000元不等，議員痛批，災民被迫遷居永久屋，自用住宅被徵囤房稅不合理。高雄市稅捐稽徵處表示，永久屋住戶算弱勢住戶，會協助解決。

「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正通過，自住房屋3戶內稅率1.2％，持有3戶以下非自住房屋，每戶課2.4％，4戶以上每戶3.6％，勞工宿舍、社宅、共有房屋、包租代管等9大類維持舊制1.5％。

但最近安置八八風災住戶的大愛永久屋，約300戶收到稅單後，發現房屋稅竟爆增，大愛里長賴東山說，以前房屋稅只有3000元，新制上路後變成3600元至6000元不等，里民收到稅單嚇一大跳，陸續登門討救兵，「200多名住戶跑來陳情，天天累斃了」！

2009年八八風災後，杉林大愛永久屋安置多達1千多戶甲仙、六龜等地災民，原民議員高忠德說，住民14年前遷入，長輩教育程度不高，接獲稅單十分緊張，市府應協助將房屋稅降至自用住宅的1.2％稅率。

議員林富寶說，不少災民擔心喪失農保資格或失去賴以維生的林務局承租地，多年來未遷移戶籍，以取得永久屋所有權，約300戶居民不在籍，被視同非自用房屋，以致今年房屋稅率從1.5％調至2.4％或3.6％，這些住民多半是弱勢居民，失去家園後被迫遷居，不該被課囤房稅。

稅捐稽徵處長蔡麗惠解釋，修法是把所有非自用住宅的稅率都同步拉高，非自住住宅不管是1戶、2戶或3戶，課徵的稅率都是2.4％，超過4戶就算3.6％，所以大愛300住戶原課徵1.5％，現在調為2.4％，由於住戶為弱勢受災戶，此事會設法協助解套。