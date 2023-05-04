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金門邁入高齡化社會 縣府與晨光簽約長照增添生力軍

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
民眾前往金門縣社區整合型服務中心洽詢。圖／金門縣衛生局提供
民眾前往金門縣社區整合型服務中心洽詢。圖／金門縣衛生局提供

金門縣府今天表示，金門縣社區整合型服務中心除原有「衛生福利部金門醫院」及「社團法人台灣德安社會福利基金會」2家外，今年度又增加1家生力軍「財團法人晨光社會福利基金會」，縣府還特別與晨光簽訂特約長期照顧服務契約書，加入社區整合型服務中心(A單位)行列，並於上月開始提供服務，縣府說，將有利金門長照服務的推動。

自106年推動長期照顧十年計畫2.0以來，經過金門縣衛生局及社會處的積極布建長照資源，截至上月，金門縣社區整合型服務中心(A單位)計3家，複合型服務中心(B單位)計22家，包括提供長照服務，如居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送、餐飲服務、輔具服務、喘息服務等。

另外，社會處社區照顧關懷據點加值巷弄長照站(C單位) 計17家，提供社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務，另有失智社區服務據點5家、失智共同照護中心1家及家庭照顧支持服務據點1家，逐步完善金門社區整體照顧服務體系，實現在地老化及提升服務可近性。

縣府衛生局表示，隨著社會變遷與醫療衛生的進步，生育率及死亡率均有下降趨勢，人口結構快速邁向高齡化，金門縣的人口老化指數也逐年增長，顯示長期照顧需求人口增加，為提供優質多元的照顧服務，減輕家庭照顧者負擔，凡家中有65歲以上（原住民為55歲以上）失能老人、領有身心障礙證明失能者及50歲以上失智症者有服務需求者，皆可撥打長期照顧服務專線1966諮詢，將有專人提供相關服務。

金門縣社區整合型服務中心又增生力軍，縣府與財團法人晨光社會福利基金會完成簽約。圖／金門縣衛生局提供
金門縣社區整合型服務中心又增生力軍，縣府與財團法人晨光社會福利基金會完成簽約。圖／金門縣衛生局提供

金門 衛生局 長照 高齡化

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