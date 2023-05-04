金門邁入高齡化社會 縣府與晨光簽約長照增添生力軍

金門縣府今天表示，金門縣社區整合型服務中心除原有「衛生福利部金門醫院」及「社團法人台灣德安社會福利基金會」2家外，今年度又增加1家生力軍「財團法人晨光社會福利基金會」，縣府還特別與晨光簽訂特約長期照顧服務契約書，加入社區整合型服務中心(A單位)行列，並於上月開始提供服務，縣府說，將有利金門長照服務的推動。

自106年推動長期照顧十年計畫2.0以來，經過金門縣衛生局及社會處的積極布建長照資源，截至上月，金門縣社區整合型服務中心(A單位)計3家，複合型服務中心(B單位)計22家，包括提供長照服務，如居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送、餐飲服務、輔具服務、喘息服務等。

另外，社會處社區照顧關懷據點加值巷弄長照站(C單位) 計17家，提供社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務，另有失智社區服務據點5家、失智共同照護中心1家及家庭照顧支持服務據點1家，逐步完善金門社區整體照顧服務體系，實現在地老化及提升服務可近性。