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高雄水情吃緊 陳其邁抗旱會議指示鑿井與節水並進
高雄四月春雨降雨不如預期，水情進入5月仍吃緊，市長陳其邁今（4日）主持抗旱應變工作會議，會中指示將請農水署及農業局參考推廣間歇灌溉管理，產生乾濕交替水田，並加強各灌區灌溉節水措施。此外，也將請水利署加速推動高雄海淡廠及增鑿抗旱水井，輔以地下水補注及水位監測，推動水資源共享，在穩定供水同時，強化水資源韌性，以因應未來降雨不確定性。
陳其邁表示，高雄市至4月底，已完成33口抗旱水井，每日可供水13萬噸，預計5月可再完成10口、6月底完成5口，共計每日可提供17.5萬噸備援水源，並請自來水公司第七區管理處與水利署南水局，加強澄清湖水庫回蓄作業維持達80%以上；農田水利署高雄管理處與農業局持續宣導節水，以利剩餘灌溉用水回流入高屏溪供民生使用。
根據南水局水情資訊，截至4日下午6點，高屏溪攔河堰河川流量為5.0（cms）。高雄市水利局指出，目前高雄供水情況至5月底無虞，不會進入水情紅燈分區供水，不過高屏溪川流量偏低，抗旱不可鬆懈，呼籲民眾響應節水，省下每一滴水資源，為穩定供水盡一份心力。
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