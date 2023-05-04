快訊

報復烏克蘭襲克里姆林宮 俄回敬24架無人機大軍

黃捷指公部門送小米產品有疑慮 高雄稅捐處：未送出會替換

中央社／ 高雄4日電

報稅季來臨，高雄市稅捐稽徵處辦抽獎活動送小米產品，但市議員黃捷今天質疑小米的立場和產品令人疑慮，不該作為公部門贈品。稅捐處表示，是因為較便宜而買，獎品尚未送出，會立即替換。

高雄市議會今天舉行財經部門質詢，黃捷質詢時表示，最近接獲民眾反映，收到繳稅單後，發現單子上有稅捐稽徵處舉辦的E化繳稅抽好禮活動，獎品包含中國小米公司的產品掃拖機器人、手環等，令人疑慮。

黃捷說，烏克蘭國家預防腐敗局日前將中國小米公司列入「國際戰爭資助商」名單，因為小米在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，繼續在俄羅斯開展業務不收手。

此外，國家通訊傳播委員會（NCC）去年也曾檢測在台灣販售的小米Mi 10T 5G手機發現，內建7個App曾具政治敏感詞彙檢查功能，恐有資訊回傳疑慮。立陶宛也曾有官方報告指小米手機內建審查功能，呼籲民眾不要買。

黃捷說，各國都曾對小米的國際戰爭立場及資安提出疑慮，稅捐處發出去的繳稅單卻直接寫明送小米產品，希望稅捐處及市府其他局處等公部門，若要送禮，務必留意產品公司的狀況，不要再購買有資助國際戰爭及資安疑慮的公司產品。

高雄市稅捐稽徵處處長蔡麗惠答詢表示，這部分確實沒有考慮到，但「我們的手機或電腦，一定都沒有小米產品」，至於掃拖機器人等獎品，是因比較便宜，不過獎品還沒送出，會再替換，以後也絕不會再買中國產品，不只是小米。

黃捷 高雄市 資安 NCC

延伸閱讀

黃捷看《人選之人造浪者》喊「編劇是寫我故事？」　製作單位回應了

謝謝你出櫃參選 黃捷驚呼「造浪者」像寫自己的故事

高雄左楠立委藍綠搶翻天 「藍軍票倉」已成過去式

找黃捷代表綠營參選立委？菊系反彈「應在地優先」

相關新聞

屏東黑鮪魚觀光季6日登場 專賣區以產地價滿足饕客的胃

黑鮪魚腹肉是生魚片頂級食材和饕客最愛，邁入第23年的屏東東港黑鮪魚文化觀光季，6日晚上由東隆宮前廣場的海洋音樂會揭開序幕...

綠議員帶芭樂質詢 暗諷鴻海投資高雄恐成「芭樂票」

鴻海集團上月與高雄市府簽署投資意向書，允諾投資高雄250億。在鴻海集團創辦人郭台銘提議在半屏山設核電站後，民進黨高市議員...

高雄加碼補助最優惠 學生報名機車駕訓只要500元

學生報名機車駕訓班只要500元！高雄區監理所與高雄市政府、光捷有限公司及高旗駕訓班合作，加碼補助訓練費用，即日起到6月1...

風災誕生長榮百合國小校長：環境教育帶領孩子生態維護

今年全國環境教育成果觀摩會今明兩天在屏東縣舉辦行，現場邀請去年獲國家環境教育學校團體獎，屏東縣長榮百合國小校長陳世聰分享...

高麗菜一斤40元？ 高市議員怒轟官員「沒在買菜」

百姓飽受物價上漲之苦，高雄市議員鄭光峰今天在議會質詢，質疑主計處稽查資料與市場實際情況有落差，蛋價漲四成卻說二、三成，高...

進入恆春半島飛魚捕撈季 10年不動「一夜干」也漲了

每年4至6月，飛魚隨著黑潮洄游至屏東恆春半島海岸，飛魚因體型小又多刺，早年是隨便賣的廉價雜魚，家家戶戶在戶外以鹽醃曬製「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦