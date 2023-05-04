黃捷指公部門送小米產品有疑慮 高雄稅捐處：未送出會替換

報稅季來臨，高雄市稅捐稽徵處辦抽獎活動送小米產品，但市議員黃捷今天質疑小米的立場和產品令人疑慮，不該作為公部門贈品。稅捐處表示，是因為較便宜而買，獎品尚未送出，會立即替換。

高雄市議會今天舉行財經部門質詢，黃捷質詢時表示，最近接獲民眾反映，收到繳稅單後，發現單子上有稅捐稽徵處舉辦的E化繳稅抽好禮活動，獎品包含中國小米公司的產品掃拖機器人、手環等，令人疑慮。

黃捷說，烏克蘭國家預防腐敗局日前將中國小米公司列入「國際戰爭資助商」名單，因為小米在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，繼續在俄羅斯開展業務不收手。

此外，國家通訊傳播委員會（NCC）去年也曾檢測在台灣販售的小米Mi 10T 5G手機發現，內建7個App曾具政治敏感詞彙檢查功能，恐有資訊回傳疑慮。立陶宛也曾有官方報告指小米手機內建審查功能，呼籲民眾不要買。

黃捷說，各國都曾對小米的國際戰爭立場及資安提出疑慮，稅捐處發出去的繳稅單卻直接寫明送小米產品，希望稅捐處及市府其他局處等公部門，若要送禮，務必留意產品公司的狀況，不要再購買有資助國際戰爭及資安疑慮的公司產品。

高雄市稅捐稽徵處處長蔡麗惠答詢表示，這部分確實沒有考慮到，但「我們的手機或電腦，一定都沒有小米產品」，至於掃拖機器人等獎品，是因比較便宜，不過獎品還沒送出，會再替換，以後也絕不會再買中國產品，不只是小米。