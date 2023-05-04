綠議員帶芭樂質詢 暗諷鴻海投資高雄恐成「芭樂票」

鴻海集團上月與高雄市府簽署投資意向書，允諾投資高雄250億。在鴻海集團創辦人郭台銘提議在半屏山設核電站後，民進黨高市議員邱俊憲今天帶著燕巢芭樂質詢說，有人曾經承諾在高雄軟科投資數百億，後來證實是「芭樂票」，現在又簽MOU，市府經發局應小心不要上當。

今年4月9日，鴻海集團董事長劉揚偉與高雄市長陳其邁簽署MOU，宣布進駐亞洲新灣區設立南區總部中心，預計3年內投資高雄250億元，提供至少2千個工作機會。

高雄市議會今天進行財政部門業務質詢。議員邱俊憲指出，最近有人說在半屏山蓋核電廠，比過去被罷免的市長更不了解高雄地理環境與人口居住情況，隔天又加碼說各縣市都要蓋一座核電廠，「不講不知道，講出來驚死人」，請經發局要好好處理台積電設廠事宜。

邱俊憲又說，最近經發局也跟廠商簽MOU，要小心「芭樂票（空頭支票）」，因為好幾年前曾經允諾要在軟科投資幾百億，創造幾千個就業機會，但經過十幾年證實它是「芭樂」，沒有落實過，最近又有一些MOU投資機會，在此要提醒經發局，小心有些人十次承諾九次跳票，局長廖泰翔可以多吃芭樂，但要小心素行不良的廠商。