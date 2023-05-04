屏東黑鮪魚觀光季6日登場 專賣區以產地價滿足饕客的胃

黑鮪魚腹肉是生魚片頂級食材和饕客最愛，邁入第23年的屏東東港黑鮪魚文化觀光季，6日晚上由東隆宮前廣場的海洋音樂會揭開序幕，到昨天累計191尾進港，拍賣均價已降至每公斤600元上下，民眾嚐鮮正是時候，除了華僑市場和各海鮮餐廳，由區漁會把關的東港魚市場黑鮪魚專賣區，也在上月底開張，以產地價方便遊客就地選購、享美食。

東港區漁會說，黑鮪魚進港量近日開始加溫，昨天上市38尾7550公斤，均價每公斤602元，較前天下跌161元，跌幅稍大，累計進港191尾3萬9073公斤，去年總計4366尾，均價374元；另外產銷班漁船這兩天作業順利，櫻花蝦上市11.7噸，小增0.7噸，均價353小漲2元，黃鰭鮪上市8.6噸量減2.4噸，買氣持續受黑鮪到港量增加影響，平均每公斤188元，雖小漲12元，行情還是偏低

區漁會說，黑鮪魚文化觀光季5月6日到7月2日登場，為維護市場衛生、誠信、品質並照顧本地漁民生計，規範專賣區12家攤商，只販售台灣沿近海捕獲現撈「北方黑鮪」（太平洋黑鮪），禁止販售「圈養養殖黑鮪魚」、「南方黑鮪」（油串）與灌一氧化碳生魚片，攤商還提供低溫宅配到府服務，區漁會官網「最新消息」有宅配訂購電話。並有檢驗員在華僑市場、黑鮪專賣區定期抽查檢驗，為安全衛生把關。

黑鮪魚專賣區郭姓攤商說，進入黑鮪魚產季，民眾也可就地買冷凍食材帶回烹調，店家販售經區漁會認證的正宗黑鮪魚，以魚身肉為主，魚頭、魚尾或內臟則要預訂；產季從5月起進入大量，每尾已由之前每公斤1100元的高價取降至600元，金三角、上段、中段每台斤起價約5000元、3000元和2000元，赤身500元，隨著進港數量增加，價格會再降。