為加速推進大林蒲遷村案 陳其邁再向中央爭取68億

高雄大林蒲遷村案歷經4場說明會，仍未能達最後共識，高雄市政府今表示，已再向行政院爭取68億經費，將以最優方案辦理遷村，公私協力合作造鎮，讓居民歡喜搬新厝。

高雄大林蒲遷村案因地方意見紛歧，加上相關遷村條件未完全談攏，未能啟動實質遷村，部分大林蒲居民在中油大林廠發生火警後，近日更喊出空汙補償，每人補償1萬元訴求，讓遷村案再添難度。另有居民反映，遷村預定地土地根本不足，條件也沒講清楚。當地6里預計本周六召開聯合里民大會，再行討論。

就在聯合里民大會前，高雄市都發局今天發布，陳其邁上任後，將大林蒲遷村視為第一要務，除主持4場說明會，更爭取到104.5億遷村經費，為讓大林蒲居民遷村不負債，又向行政院爭取68億，市府將以最優方案，公私協力合作遷村造鎮。

市府表示，歷經4次說明會整合意見，也新增多項補償方案及配套措施，包括放寬遷村基準日後取得私有非住商土地，可1坪換1坪；公保地符合條件下，亦可1坪換1坪；農地可選擇區段徵收換建地；可選擇先建後拆等；此外，低收、中低收入戶都發給3倍人口遷移費，同時還會興建750戶社宅，安置符合資格的無房、無地遷村居民。

市府也強調，市府不計較遷村地與安置地實際地價差異，讓私有非住商土地能1坪換1坪。也不論建物新舊及是否合法，都採用全新重建價格補償。考量近年營造物價上揚，高市府已將大林蒲建物全新重建單價加計物價指數調整，調漲約28.6%。

都發局長吳文彥表示，大林蒲計遷村的區位緊鄰五甲商圈、夢時代、SKM Park等購物商場，將以造鎮方式規畫，每一街廓均畫設10米以上道路，也規劃6個不同區塊的土地，供遷村居民抽籤配地，讓居民遷村後仍能凝聚鄰里關係。此外也會成立協力造屋平台，結合民間建築及營造團隊，提供單一窗口的專業服務，包含建屋諮詢、媒合建築師、營造廠等；居民也可選擇入住政府興建的「配售型安置住宅」。