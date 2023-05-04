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高雄加碼補助最優惠 學生報名機車駕訓只要500元

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄區監理所與市府、民間企業合作補助學生機車駕訓考照，加碼額度全國最優惠，上課費用只須500元。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所與市府、民間企業合作補助學生機車駕訓考照，加碼額度全國最優惠，上課費用只須500元。圖／高雄區監理所提供

學生報名機車駕訓班只要500元！高雄區監理所與高雄市政府、光捷有限公司及高旗駕訓班合作，加碼補助訓練費用，即日起到6月16日，持學生證或透過高中職學校轉介報名機車駕訓班，取得駕照者除可領取交通部補助1300元，還可獲加碼補助1000元，搭配駕訓班優惠專案，等於5天訓練費用只要500元，不過名額僅360人，先搶先贏。

因應機車交通事故頻傳，高雄區監理所為宣導交通規則，提醒機車駕駛人遵守防禦駕駛觀念，與市府及駕訓業者合作，只要6月16日前報名，搭配鳳山地區的「大發駕訓班」及仁武地區的「高雄駕訓班」兩業者駕訓考照專案，課後取得駕照者，贊助360個名額（限學生身分），學費只要500元。

高雄區監理所表示，本次優惠方案由高雄市政府、光捷股份有限公司及高旗駕訓班共同合作，透過機車駕訓補助，讓學生取得駕照上路前，能加強對道路標誌及號誌的認知，以減少違規及降低事故風險。如報名時已在360個名額之後，一般民眾仍享有交通部補助的1300元，並可參加「高、屏、澎、東限定-抽萬元禮券拿補助活動」，最大獎為價值1萬元的商品禮券。

高雄區監理所提醒，研究指出，考機車駕照前先上駕訓班，上路後違規風險減少56％、肇事風險減少35％，歡迎學生考照前先來機車駕訓班，6月16日前報名，取得駕照後，除優惠學費3200元以外，還可參加「萬元禮券抽獎活動」，相關資訊請至高雄區監理官網（https://komv.thb.gov.tw/），或電洽高雄區監理所07-7711101分機201、大發駕訓班07-7195599、高雄駕訓班07-3731188詢問。

高雄區監理所與市府、民間企業合作補助學生機車駕訓考照，加碼額度全國最優惠，上課費用只須500元。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所與市府、民間企業合作補助學生機車駕訓考照，加碼額度全國最優惠，上課費用只須500元。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所與市府、民間企業合作補助學生機車駕訓考照，加碼額度全國最優惠，上課費用只須500元。記者蔡容喬／攝影
高雄區監理所與市府、民間企業合作補助學生機車駕訓考照，加碼額度全國最優惠，上課費用只須500元。記者蔡容喬／攝影

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