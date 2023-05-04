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風災誕生長榮百合國小校長：環境教育帶領孩子生態維護

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎，學校推動環境教育，小米保種課程。圖／長榮百合國小提供
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎，學校推動環境教育，小米保種課程。圖／長榮百合國小提供

今年全國環境教育成果觀摩會今明兩天在屏東縣舉辦行，現場邀請去年獲國家環境教育學校團體獎，屏東縣長榮百合國小校長陳世聰分享環境教育演講。位在瑪家鄉禮納里部落的長榮百合國小是88風災遷村後的設立小學，陳世聰說，環境教育以實踐為導向，重視孩子們生態維護行動，發揚原民文化。

瑪家鄉禮納里部落由八八風災後遷村的三個原鄉部落，包括瑪家鄉瑪家部落、三地門鄉大社部落與霧台鄉好茶部落，共組禮納里部落，並設立長榮百合國小，校長陳世聰說，長百是八八風災遷村後學校，環境教育、極端氣候、氣候變遷、與永續發展的文化保存，這些都息息相關。

陳世聰說，環境教育推動是世界趨勢，原住民族文化內涵與核心精神是環境教育中永續發展重要精神，學生們學習環境教育相關學科知識。學校去年也獲「台美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。

「環境教育以實踐為導向」，陳世聰說，孩子透過生態維護，為文化發揚行動，未來學校成為「RE100學校」，藉由綠能生電支撐學校電能，達成自給自組供電目標。

陳世聰說，學校未來挑戰成立環境教育推動協會，推動在地創生整合，也與鄉公所、茂管處推動，讓禮納里部落整個基地成為環境教育認證合格的場域，從社會、文化、經濟面向，同步推動，學校扮演與部落對話平台。

今年度全國環境教育成果觀摩會本月4、5日在屏東舉辦，觀摩會以「淨零綠校園‧NEED‧水屏東」為主軸，分享與體驗屏東縣推動永續發展、氣候變遷、科技環境與海洋永續的環教經驗，共建環境教育實務扎根與傳承。

屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎，學校推動環境教育，小米生長監控。圖／長榮百合國小提供
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎，學校推動環境教育，小米生長監控。圖／長榮百合國小提供
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎，學校推動環境教育，校園生物多樣性調查。圖／長榮百合國小提供
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎，學校推動環境教育，校園生物多樣性調查。圖／長榮百合國小提供
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎，學校推動環境教育，校園生物多樣性調查。圖／長榮百合國小提供
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎，學校推動環境教育，校園生物多樣性調查。圖／長榮百合國小提供
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎，學校推動環境教育，生物多樣性，田間各類植物種植。圖／長榮百合國小提供物多樣性
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎，學校推動環境教育，生物多樣性，田間各類植物種植。圖／長榮百合國小提供物多樣性
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎、台美生態學校認證屏東縣首面綠旗學校，校長陳世聰今在觀摩會上分享。記者劉星君／攝影
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎、台美生態學校認證屏東縣首面綠旗學校，校長陳世聰今在觀摩會上分享。記者劉星君／攝影
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎，學校推動環境教育，小米生長監控。圖／長榮百合國小提供
屏東縣長榮百合國小去年獲國家環境教育學校團體獎，學校推動環境教育，小米生長監控。圖／長榮百合國小提供

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