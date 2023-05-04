風災誕生長榮百合國小校長：環境教育帶領孩子生態維護

今年全國環境教育成果觀摩會今明兩天在屏東縣舉辦行，現場邀請去年獲國家環境教育學校團體獎，屏東縣長榮百合國小校長陳世聰分享環境教育演講。位在瑪家鄉禮納里部落的長榮百合國小是88風災遷村後的設立小學，陳世聰說，環境教育以實踐為導向，重視孩子們生態維護行動，發揚原民文化。

瑪家鄉禮納里部落由八八風災後遷村的三個原鄉部落，包括瑪家鄉瑪家部落、三地門鄉大社部落與霧台鄉好茶部落，共組禮納里部落，並設立長榮百合國小，校長陳世聰說，長百是八八風災遷村後學校，環境教育、極端氣候、氣候變遷、與永續發展的文化保存，這些都息息相關。

陳世聰說，環境教育推動是世界趨勢，原住民族文化內涵與核心精神是環境教育中永續發展重要精神，學生們學習環境教育相關學科知識。學校去年也獲「台美生態學校」認證，成為屏東縣首面綠旗校園。

「環境教育以實踐為導向」，陳世聰說，孩子透過生態維護，為文化發揚行動，未來學校成為「RE100學校」，藉由綠能生電支撐學校電能，達成自給自組供電目標。

陳世聰說，學校未來挑戰成立環境教育推動協會，推動在地創生整合，也與鄉公所、茂管處推動，讓禮納里部落整個基地成為環境教育認證合格的場域，從社會、文化、經濟面向，同步推動，學校扮演與部落對話平台。