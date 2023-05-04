進入恆春半島飛魚捕撈季 10年不動「一夜干」也漲了
每年4至6月，飛魚隨著黑潮洄游至屏東恆春半島海岸，飛魚因體型小又多刺，早年是隨便賣的廉價雜魚，家家戶戶在戶外以鹽醃曬製「一夜干」食用，直到改成真空包和滿州鄉公所辦飛魚季活動後身價翻漲，餐廳也開發噴香飛魚干料理，成為地方特產，但在萬物齊漲壓力下，10年不變的每公斤300元，今年漲至350元，飛魚卵則由600元漲至700元。
67歲的恆春漁民陳明文說，早年恆春地區捕飛魚船隊規模大，1組船隊包括6艘漁船和20多名漁民，每次出海少則數千斤、多則上萬斤，但台東縣政府10年前公告蘭嶼沿岸6浬，禁止10噸以上漁船採捕後，加上漁村人口老化、臨時船工難覓，捕飛魚船隊已大幅縮減，滿州漁民都在傍晚出海放網，捕獲量全看洋流走向決定，因位在洄游中後段的東海岸，肉質及魚卵都比西岸來的肥美可口。
「近年如果不是每公斤300元的好價，出海一趟不划算！」65歲的滿州鄉漁民何俊生說，早年飛魚當雜魚一袋一袋隨便賣，在早年物資缺乏年代，家家戶戶以鹽醃曬製「一夜干」食用或販售貼補家用，直到改成真空包延長賞味期後翻生；他趁著體力尚能負荷出海，但隨著漁村人口老化，年輕人不願接手，很多老船長已經退休了，也憂心未來後繼無人，飛魚產業恐式微。
開發真空包的楊秀蘭說，因要保留飛魚肉質的鮮美，未曬到全乾，可油煎、快炒、炭烤或清蒸，真空包裝處理強調安全衛生，保存期限長達1年，剛開始不知道消費者的接受度，沒想到口碑打開後變得搶手，加上在地海鮮餐廳的飛魚料理不斷推陳出新，遊客也視為具地方代表性的地方伴手禮，疫情期間宅配暢旺；在各種成本上漲壓力下，加上捕獲量少，今年不得不漲。
滿州鄉長古榮福兌說，飛魚全身都是寶，從飛魚卵、飛魚腸到常見的飛魚乾及飛魚肉，都成為餐桌上的美食，飛魚卵及飛魚腸更是沒預約吃不到的美味，當地家戶在橋墩上、屋簷旁一串串曬飛魚乾景致，更是每年限定的地方特色，為讓捕飛魚文化維繫不墜，請餐廳研發新菜色、辦飛魚季活動外，也樂見導入生態旅遊遊程，為沒落的傳統漁業開闢觀光新活路，今年飛魚季將於27、28日在佳樂水登場，現場有試吃。
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