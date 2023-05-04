柯文哲南下高雄參訪長照機構 批許多法規不合實際

民眾黨主席柯文哲今早參訪高雄美濃一家新建日照中心，與老人家一起做健康操，他表示發現日照中心也受「開南條款」限制，有空間，床位卻不能一步到位，十分搖頭，批國內很多法規都不合實際，未來幾年台灣長照系統應重新設計，國家應重新思考長照預算配置，以健康促進代替後續的醫療花費。

柯文哲上午在高市黨部主委莊貽量、副主委李建輝等人陪同下，參訪美濃日新長照中心，業者表示，以30人為一單位，目前中心最多能收到60名長輩，今年起新規定，若3年內每年都評鑑通過，還可擴增床位。柯聽後直說，「這也太奇怪」，業者隨後回應「沒辦法，民進黨怎麼規定我們就怎麼做」，引起柯苦笑。

柯文哲稍後受訪表示，有空間，床位卻無法一步到位，就是先前開南中學轉長照碰上的問題。本來規定1個單位開30床，2個單位60床，但若空間夠的話，為什麼不能夠再增加，變成日後要申請兩家日照，「明明空間就在，為什麼要浪費」，「我常講，我們很多法規就是不切實際」。

柯文哲說，台灣面臨少子化、人口老化，處理人口老化是一個大問題，面對人口老，長照系統有些不合實際法規的，未來幾年應該要重新設計，建立符合效率的長照系統。又如現在大家都雇外勞，每月要花4萬元，須思考有無較便宜且能達到同樣效果的方法。

他指出，人口老化是事實，如何減少人口老化帶來的損耗是重要課題，目前我們的健保，根本是醫療保險，健保應讓大身體健康不會生病才對，他任台北市長時，就做3級健康運動中心，強調健康運動，透過運動促進老人健康。

像健保預算7千億，柯認為即應抽出1千億健康促進，其餘6千億才做醫療，不能全部都投入做為醫保，「你讓他運動，人健康就不會生病，結果現在全部都做後端不做前端，應該重新調整」。