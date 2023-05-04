流標多次 澎湖望安離島首輛幸福巴士終於上路
澎湖縣望安鄉島內公共運輸僅靠一輛車齡逾10年的19人座中型巴士，一旦故障就中斷服務，因應各地觀光客日漸增多，公路總局補助新購一輛20人座中巴，完成港邊老車汰換，並啟動離島第一條「幸福巴士」運輸路線，未來望安鄉民就醫、就學都更加方便。
望安鄉轄管澎湖最多有人島，交通以海運為主，島內公共運輸長年靠一輛老舊中型巴士服務，主要接送交通船到港民眾、鄉內學生上、下學和長者就醫。但這輛中巴受海風侵襲，鏽蝕嚴重，且一故障，島內運輸就中斷，公路總局為此核定補助購買新車，解決離島交通難題。
全新的「幸福巴士」3日啟用，可坐20人，除固定的船班路線、就醫路線及就學路線，島內民眾及來訪旅客前一天預約，就可到宅接送至港口或其他地區，並配合交通船班次，提供接駁。
高雄區監理所表示，澎湖縣望安鄉去年向公路總局提幸福巴士計畫，申請購車補助及營運費用，因離島購車不易，多次流標，幾經波折才以334萬餘元買到全新20人座中巴，眾所期待的的幸福巴士終於上路。
監理所長李瑞銘表示，望安鄉是離島中的離島，有 2000多戶，5000多人，老幼居多。公共運輸服務量能明顯不足。未來這輛幸福巴士將經過水垵、中社、望安衛生所、望安國中、小等地，滿足民眾交通需求。鄉民表示，離島海風大，車輛「老得快」，加上資源匱乏，有舊車搭就很知足，現在有全新的幸福巴士在港邊接駁，看著心都笑了。
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