落實友善育兒 雙東廣設公托

台東、屏東縣政府推友善育兒政策，台東縣長饒慶鈴昨視察台東市兒少家庭福利館，她說，台東新生兒出生數去年是全國唯一正成長縣市，今年新生兒累計到4月底有465名，全縣托嬰中心有9家，為增加能量，將再規畫3處公有托嬰中心；屏東縣也廣設公托機構，目前縣內有7家公托，4年內要再布建10處。

屏東縣落實友善育兒政策，減輕養兒育女負擔，從懷孕到育兒提出對策，包含孕婦產檢交通補助、到宅母嬰照護等，價值6千元的孕婦產檢交通車券去年3月8日婦女節上路，去年有684人申請，今年已有170人申請。

到宅母嬰照護服務，縣府培訓月嫂到宅提供客制化母嬰照顧80小時（價值2萬元），鼓勵中高齡婦女就業創造多贏，月嫂工作夯，預約排到11月。

另，饒慶鈴昨視察台東市兒少家庭福利館工程進度，預計明年5月完工啟用，可增加收托100人。

縣府向中央爭取經費，加上自籌款共8700多萬元，新建台東市兒少家庭福利館，去年10月動工。1樓為社會福利服務中心，包含實物銀行、家庭會談室、洽公區等，採公設公營，2樓為托嬰中心，可收托約30名，3樓為托育資源中心及兒童發展中心。4樓包含社區廚房結合多功能教室、多媒體教室、階梯型會議、團體教室等。

饒慶鈴說，為幫家長減輕照顧負擔，縣府努力推動友善育兒政策，包括成為全台第一個公私托嬰中心月費一致縣市、推動24小時兒科專門急診醫師制度、免費到宅育兒指導，陸續新建及整建縣內13座兒童公園等，成為父母育兒路上的神隊友。