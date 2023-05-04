減少人力需求 旗津中區汙水廠智慧化

高雄市副市長林欽榮昨天到旗津中區汙水處理廠，視察「前鎮漁港下水道系統整建工程」，統包工程案預定明天完工，大幅更新整建中區汙水處理廠設施，並啟動連續5年委外操作，朝向中央監控智慧化、操作數據雲端化、水情掌控即時化、職安管控視覺化、委外操作專業化，維護人力由120人精簡為36人。

「前鎮漁港建設專案中長程計畫」將前鎮漁港雨、汙水，納入高雄汙水區的新增汙水處理量，行政院專案核定工程經費3.73億全額補助，讓從76年運轉至今的中區汙水處理廠，得以重新整建。

林欽榮說，中區廠曾是全國唯一由政府單位自行操作的廠址，長年肩負愛河整治與市區汙水處理重責，服務大高雄市民37年，面臨渠道長年沖蝕破損、抽水彎管老舊鏽蝕、老員工屆退等考驗。水利局透過公私協力模式，引進民間專業技術及後續委外代操作，提升處理效能。

水利局長蔡長展指出，中區汙水廠設施整建統包工程，要克服海水與砂腐蝕問題，導入中央控制系統與智慧化管理，減少操作維護人力需求，為後續委外代操作奠定基礎。

林欽榮在汙水廠的戰情中心，聽取如何在中控端，運用高科技設備掌控水情，讓操作數據雲端化，即時掌握廠區巡檢資訊，也減少操作輪班及資料整理人力。通過設備健檢，選用耐蝕材質設備，可大幅增加使用年達30年，達到設備延壽效益，也增加除砂效率，有效提升前處理功能。

中區汙水處理廠透過汙水回收再利用，每天8小時可節省至少200公噸水量，智慧電表收集、大數據分析節能等高科技策略，達到永續節能成效。