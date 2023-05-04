住宅區設儲能場惹議 議員促法制化

高雄近期發生民間投資儲電站及儲能場遭居民抗爭事件，市府緊急通過「併網型儲能系統設置審查要點」解套。議員李雅靜昨質詢表示，她要求訂定再生能源自治條例，讓業者有規則可循，顯然市府是用行政命令糊弄百姓，籲市府慎重看待綠能產業發展，否則將業者拒於門外，不敢來高雄投資。

李雅靜質詢經發局長廖泰翔，指鳳山近來發生多起發電站和儲能場爭議，因緊鄰人口密集住宅區，「對的事情放在不對的地方」，民怨四起，經發局先前配套沒做好，容易造成誤解，她很早便建議市府可訂定再生能源自治條例，法制化規畫綠能產業，讓業者有所依循。

李雅靜說，發電站、儲能場投資都是數億元投資案，市府應該對市民和業者有交代，趕快制訂辦法，別讓高雄成為綠能不友善城市，讓業者卻步。

除了讓規範更完善，李雅靜建議，高雄可以將發電、儲能專區化，例如將產業園區尚未開發空間，包括國有或私人土地，找人口較少處或有害事業廢棄物汙染場址，透過以地換地方式規畫，「這在全台沒有人做過，或許可成為高雄另一亮點」。

廖泰翔回應，針對綠能法制化，正跟法制局討論，整體期程會加快處理；至於綠能專區化部分，因目前電力發展趨勢朝向分散儲能，也需要饋電及建置相關系統配合，會進一步研擬及思考。