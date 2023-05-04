半導體聚落畫大餅？ 高雄低薪難解

高雄低薪問題難解，市議員黃紹庭昨質詢指，高科技業在台南生根後，全年總薪資去年底首度超越高雄，「產業不轉型，高雄人薪情不會好！」質疑市長陳其邁喊半導體聚落願景是畫大餅，墊高房價讓市民未蒙其利、先受其害。經發局長廖泰翔說，產業轉型與高科技聚落成形，都是現在進行式，效益會愈來愈明顯。

黃紹庭引用行政院主計總處數據，指台南全時員工全年總薪資去年底首度超越高雄，高雄在六都排名第5，台南年平均薪資最高為電子製造業，達113.2萬元，高雄電子製造業平均年薪78.1萬元，約台南7成。

黃指出，台南薪資超越高雄，與高科技業發展已20、30年有關，質疑陳其邁常掛嘴邊的科技S廊帶、打造南台灣最大半導體聚落是畫大餅，「2家投資200多億元的公司（指默克、英特格），加上不知何時量產的台積電，如何稱為半導體聚落？」

黃還說，台積電28奈米廠不來，反而到國外設廠，經發局是招商窗口卻無法掌握，不檢討原因是水、電、土地，還是人才誘因不足，如何把握未來台積電先進製程一定會來高雄？

廖泰翔回應，高雄半導體產業聚落正建立中，台積電從28奈米轉換為先進製程，投資額與就業人數持續增加，聚落成形不會只有1家公司，台積電帶進周邊關聯產業，各大舉投資上百億元，產業轉型與聚落逐漸成熟，都是現在進行式。

外界關注台積電設廠時間表，廖泰翔說，要尊重廠商對外說明，台積電在高雄投資和建廠，正如火如荼地進行。

高雄青年李曉男大學畢業3年，先後在高雄非營利組織、廣告企業任職，月薪從2萬多爬升到3萬多，轉往南科上班後，月薪有4萬多。他說，人往高處爬，年輕人追求薪資成長，不怕到外地闖蕩。李父說，台南、高雄房價不便宜，如果孩子工作更穩定，會鼓勵在台南購屋。

「在高雄找高薪工作很難！」從事服務業的陳姓男子說，出社會5年，薪水還在3萬多元打滾，「買房子？想都不敢想！」父母想幫忙出頭款，考量後續背房貸壓力太沉重，遲遲不敢付諸行動。月薪多少才敢買房？他想了想說「至少要有5萬元吧！」