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天花板漏水還施工中...他入住墾丁「戰地風」民宿傻眼 屏縣府回應了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
民眾入住墾丁南灣「戰地風」的民宿，氣得拍照PO網投訴。圖／取自臉書好想住飯店 好康.踩雷不藏私）
民眾入住墾丁南灣「戰地風」的民宿，氣得拍照PO網投訴。圖／取自臉書好想住飯店 好康.踩雷不藏私）

疫情解封國旅回溫，夏季旅遊勝地的屏東墾丁，近日卻傳出有民眾五一連假期間在訂房平台預訂墾丁南灣民宿，入住時，業者告知訂房網重覆下訂，致無房可住，後來被轉至房內充滿水泥味，浴室天花板漏水的施工中民宿入住，氣得PO網投訴；屏東縣政府交旅處查出是非法民宿，依法開罰外，也提醒要以官方旅宿資訊做判斷依據，才不會敗興而歸。

墾丁南灣近日傳出的住宿爭議，是消費者透過旅遊訂房網站下訂後，當天是五一連假，進住時，業者告知訂房網重覆下訂，無房可住，結果被帶進一棟與網頁畫面不同的建物，走進去一片黑暗，天花板上還垂掛著電線，甚至還有工梯未收走，直呼「一進門被『敘利亞風格』的門面給震撼到」，最後住進被安排的房間，一走進去就聞到水泥味，大掃遊興。

屏縣府交通旅遊處長黃國維說，民眾透過網路平台訂房時，最方便且快速的方法，就是直接上交通部觀光局旅宿網、屏東旅遊網，或縣府交通旅遊處網站便民服務專區，查詢合法與不合法業者名單，許多網路平台上的民宿都沒有揭露是否合法登記，維護自身權益務必事先查詢合法民眾或飯店證號。

他提醒，到了住宿現場，合格民宿的門口會掛有民宿專用標識，或有合格執照掛在民宿大廳，都是幫助掌握合法旅宿辨識的訣竅，由於目前許多訂房網站多隱藏有合法與不合法民宿共同行銷，消費者無法做到區別性資訊公開，但可多選擇官方旅宿資訊做判斷來源，就能輕易選擇到合法旅宿，惟有事前充分了解，掌握資訊，才能住得安心。

屏東縣政府交旅處提醒，合格民宿的門口會掛有民宿專用標識，或有合格執照掛在民宿大廳。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府交旅處提醒，合格民宿的門口會掛有民宿專用標識，或有合格執照掛在民宿大廳。圖／屏東縣政府提供

民宿 訂房 屏東縣政府

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