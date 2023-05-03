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等不到高雄表參道計畫 張博洋：有快車道沒表參道？

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄車站站區工程將於2025年完工啟用。記者蔡容喬／攝影
高雄車站站區工程將於2025年完工啟用。記者蔡容喬／攝影

高雄車站站區工程將於2025年完工啟用，台灣基進高雄市議員張博洋今（3日）在議會財經部門質詢指出，市長陳其邁幾年前就提出站前表參道計畫，據他了解，市府開了7次以上跨局處會議，至今卻「只看到一條條快車道，看不到表參道」，遲遲等不到表參道計畫相關進度。

張博洋說，表參道計畫是市長陳其邁重視的政見，但連施作順序是從建國路開始，還是從美麗島一路往北？會不會難兌現市長承諾？希望相關局處能提出相關預算及預計期程，給市民及業者交代。他質詢經發局，周邊八大商圈如何串連、活化，步行規畫如何，「不要火車站2025年底風光啟用時，前面的表參道還在施工、店面也是空的」。

張博洋表示，最近他前往日本涉谷表參道觀摩，步行環境舒適，周邊有完善商圈規劃，可以自由在街道上散步、購物。與因為地下化施工經歷失落20年以上的高雄車站相較，有人行道可走、但沒得逛，只剩下補習班和業者，高雄人都知道，這跟正港表參道有一段距離。

經發局長廖泰翔表示，表參道計畫正由副市長林欽榮組成跨局處工作小組，經發局每年針對商圈改造優先提案，例如與三鳳中街商圈取得共識，將進行中華路內側門面修改，此外，商圈內也設置地方創生基地，盤點適合空間，結合八大商圈進行招商。

廖泰翔說，表參道計畫除了人行道設計、人行環境營造外，各商圈接駁改造及商業行為缺一不可，將與工務局持續討論，如動線安排，街景意象營造，明年將進行硬體招商。

台灣基進市議員張博洋質詢高雄表參道進度。圖／取自高雄市議會直播畫面
台灣基進市議員張博洋質詢高雄表參道進度。圖／取自高雄市議會直播畫面

人行道 張博洋 陳其邁

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