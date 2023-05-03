金門海泳辦20屆首度移師烈嶼舉辦 盼吸引年輕族群參與

金門海泳～搶灘料羅灣活動是金門的招牌活動之一，即將邁入第20屆，金門縣政府今年捨棄料羅灣，將活動場域搬到小金門，預訂在7月15日舉行金廈泳渡、7月16日舉行金門海上長泳，縣府表示，今年的活動規畫，將保留富含歷史元素的親子活動及新科技帶狀活動等，除了希望吸引年輕族群，也讓游泳愛好者們能攜家帶眷一同來參與。

金門海上長泳活動、金廈泳渡新聞發布會今天上午11點在縣府新聞發布室舉行，由金門縣副縣長李文良主持，包括金門縣教育處長孫麗琪、金門體育會理事長唐麗輝、金門縣體育場長許光前與金酒公司等贊助廠商都到場參與。

本屆金門海上長泳暨金廈泳渡活動場址，隨著金門大橋的開通，移至烈嶼鄉雙口海邊(金廈泳渡)及習山湖公園─東崗海灣(金門海上長泳)舉辦，活動日期訂在7月15日舉行金廈泳渡、7月16日舉行金門海上長泳，誠摯邀請國內外、亞洲地區的游泳愛好者們，一同共襄盛舉，來體驗不一樣的金門，以及從「新」出發的金門海上長泳。

李文良表示，金門海泳以往都在料羅灣舉行，讓泳客體會早期搶灘的感受，但因為當地海象的關係，每次要辦活動時，都要出動大型機具前往整理，此外，因為當地鄰近碼頭港，常有泳客反映海水有油污，他們幾經掙扎與尋覓，敲定在東崗海灣舉行，他說，這次是疫情後首度盛大舉辦，希望給泳客更好、全新的體驗。

唐麗輝提到，辦活動必須要帶動地區的繁榮，料羅灣是82據點，還是屬於軍事據點，無法進行開發，所以雖然已在此連辦20年，但仍無法帶動當地發展，所以他們才選擇各方條件都好的東崗，她強調，東崗本來就是海水浴場且跟社區接近，期盼能帶動社區發展，藉此行銷東崗與周邊的自然村。

孫麗琪說，金門海泳之搶灘料羅灣、泳渡料羅灣活動是歷史記憶，但時代演變下，也應華麗轉身，回歸正名─「金門海上長泳」，她認為這樣不僅富含著歷史，也廣納了大眾嚮往的自然景觀與人文，也為本屆金門海上長泳暨金廈泳渡活動帶來煥然一新的面貌。