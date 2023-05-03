屏東推動育兒政策 從孕產階段支持安心生養

為建構完善育兒政策，屏東縣政府從孕產支持及0到2歲友善托育為起點，以「屏東助好孕、育兒神隊友」2大主軸、8個面向規畫政策，希望支持年輕父母安心生養。

依行政院於民眾110年核定「少子女化對策計畫（107年至113年）」中顯示，造成台灣低生育率原因有晚婚及不婚影響生育人數、育齡婦女生育年齡延後、育兒成本高、婦女難兼顧家庭與就業等。

屏東縣長周春米上任後推動社福、長照友善的環境，並建構完善育兒政策。屏東縣政府今天召開記者會指出，從孕產支持及0到2歲友善托育為起點，規劃「屏東助好孕、育兒神隊友」2大主軸、8個面向的育兒政策。

社會處會中指出，「屏東助好孕」部分，為提升產檢頻率，保障母體及胎兒的健康，與縣內計程車隊及產科醫療院所合作，提供孕婦產檢交通車券新台幣6000元；產後坐月子休養期間，由縣府培訓的月嫂到宅提供客製化母嬰照顧80小時。

另外，「育兒神隊友」層面，社會處表示，廣設公共托育機構，目前已設7所，目標再布建至少10所；推動私立托嬰中心及居家托育人員加入準公共化行列；穩定托育服務品質；維護多元育兒環境；拓展托育資源中心；擴大發放育兒津貼。

縣府指出，將友善育兒政策提前至孕產階段，建立婦女正向孕產經驗以提高生育意願，後續結合社區資源，尊重在地文化，建構平等、普及、平價且優質化的托育服務，提升友善育兒環境品質，降低家長育兒負擔，期能打造幸福友善育兒城市，支持更多年輕父母安心生養。