影／看好小三通旅運商機 船商斥資2億建新船加入營運

看好兩岸小三通的旅運人潮及陸客來金的商機，往來金廈的小三通航線又有生力軍加入。由廈門輪總客旅公司斥資2億多打造的「新捷安」輪今天上午從廈門首航到金門，有157名旅客幸運搭乘，旅客對於新船都相當稱讚，直說新船坐起來就是「讚」，又快、又平穩，整體感受很舒服。

這艘由廈門輪總客旅公司耗資2億元打造的新捷安客輪，今天上午9點從廈門五通碼頭出發，9點半抵達金門水頭商港，金門船務代理南星航運股份有限公司董事長何進諒特別到場迎接首航的旅客。

何進諒表示，廈門輪總在疫情期間就已經開始籌備新船的建造工作，隨著今年疫情放緩全球開始解封，預料金門開放陸客的時間點已越來越近了，該公司認為商機無限，特別打造新船加入營運，這艘「新捷安」輪船將接替原有的捷安輪，加入金廈小三通的航運船隊當中，這艘客輪是目前小三通航線最大的客輪，將可提供最高搭載350位乘客（普通艙210人、商務艙及VIP包廂140人），客輪總長43米。