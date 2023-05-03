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影／看好小三通旅運商機 船商斥資2億建新船加入營運

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
新捷安客輪於今天上午9點從廈門五通碼頭出發，9點半抵達金門水頭商港，共搭載157名旅客。記者蔡家蓁／攝影
新捷安客輪於今天上午9點從廈門五通碼頭出發，9點半抵達金門水頭商港，共搭載157名旅客。記者蔡家蓁／攝影

看好兩岸小三通的旅運人潮及陸客來金的商機，往來金廈的小三通航線又有生力軍加入。由廈門輪總客旅公司斥資2億多打造的「新捷安」輪今天上午從廈門首航到金門，有157名旅客幸運搭乘，旅客對於新船都相當稱讚，直說新船坐起來就是「讚」，又快、又平穩，整體感受很舒服。

這艘由廈門輪總客旅公司耗資2億元打造的新捷安客輪，今天上午9點從廈門五通碼頭出發，9點半抵達金門水頭商港，金門船務代理南星航運股份有限公司董事長何進諒特別到場迎接首航的旅客。

何進諒表示，廈門輪總在疫情期間就已經開始籌備新船的建造工作，隨著今年疫情放緩全球開始解封，預料金門開放陸客的時間點已越來越近了，該公司認為商機無限，特別打造新船加入營運，這艘「新捷安」輪船將接替原有的捷安輪，加入金廈小三通的航運船隊當中，這艘客輪是目前小三通航線最大的客輪，將可提供最高搭載350位乘客（普通艙210人、商務艙及VIP包廂140人），客輪總長43米。

何進諒說，為了讓兩岸旅客有更好的乘船體驗，全新的客輪讓往來旅客有更舒適的乘船感受，而商務艙更提供有WiFi 、舒適的座椅跟飛機座椅一樣，不但有充電插頭，還可以調整座椅傾倒，另有咖啡、果汁等飲品，升等只要台幣50元左右，預估會吸引不少商務人士搭乘。目前票價普通艙為650元（縣籍500）、商務艙700元（縣籍550）。

新捷安客輪於今天上午9點從廈門五通碼頭出發，2樓是商務艙，座椅看起來很豪華。記者蔡家蓁／攝影
新捷安客輪於今天上午9點從廈門五通碼頭出發，2樓是商務艙，座椅看起來很豪華。記者蔡家蓁／攝影
南星航運股份有限公司董事長何進諒表示，看好小三通的客運市場，特別斥資2億打造新船。記者蔡家蓁／攝影
南星航運股份有限公司董事長何進諒表示，看好小三通的客運市場，特別斥資2億打造新船。記者蔡家蓁／攝影
新捷安客輪於今天上午首航到金門，幸運搭到的旅客都說很棒。記者蔡家蓁／攝影
新捷安客輪於今天上午首航到金門，幸運搭到的旅客都說很棒。記者蔡家蓁／攝影
旅客搭乘「新捷安」輪首航，直說很棒。記者蔡家蓁／攝影
旅客搭乘「新捷安」輪首航，直說很棒。記者蔡家蓁／攝影
新捷安客輪於今天上午首航，南星航運股份有限公司董事長何進諒介紹商務艙座椅有配備充電設施。記者蔡家蓁／攝影
新捷安客輪於今天上午首航，南星航運股份有限公司董事長何進諒介紹商務艙座椅有配備充電設施。記者蔡家蓁／攝影
南星航運股份有限公司董事長何進諒示範商務艙的座椅跟飛機座椅一樣舒適，還可以向後傾倒，坐起來很「爽」。記者蔡家蓁／攝影
南星航運股份有限公司董事長何進諒示範商務艙的座椅跟飛機座椅一樣舒適，還可以向後傾倒，坐起來很「爽」。記者蔡家蓁／攝影

廈門 金門

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