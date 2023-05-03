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結合2大專醫校 高市圖打造全齡閱讀健康主題館

中央社／ 高雄3日電

高雄醫學大學、育英醫護管理專科學校、高雄市圖書館昨天簽署MOU備忘錄，以三民分館「生活保健」特色館藏，建構「全齡共讀、閱動健康」多面向服務，讓民眾「閱讀閱健康」。

高雄市政府文化局發布新聞稿指出，高雄市立圖書館草衙分館以樂齡長照主題圖書館獲得111年衛福部國健署「共老獎」殊榮，也是全國第一個獲此獎項的公共圖書館；這份榮耀持續延伸至其他分館，創造更多閱讀可能性。

育英醫專名譽董事長楊俊明的母親楊陳桂英，昨天在簽署儀式上展示槌球運動，高齡97歲的楊陳桂英擊出3球，命中率百分百，靈活肢體協調性及眼力贏得現場掌聲歡呼。

高市圖代理館長林奕成強調，營造健康有活力的氛圍一直是三民分館努力目標，各方資源互動連結，以「健康、生態、生活、生命」為軸向；高市圖這次連結高醫大學及育英醫專教學及醫療資源，與圖書館共同規劃系列課程，滿足各年齡層讀者身心健康保健需求。

高醫大學校長楊俊毓表示，高醫和三民分館可說是老鄰居，過去多次合作健康講座與諮詢，未來可嘗試部分教學場域移往圖書館，除課程外，學生可以直接服務圖書館讀者。

育英醫專董事長侯明鋒表示，三民公園、圖書館閱報區、研習教室、小劇場都是育英學生最棒實習場域，跨域整合多方專業與資源，並串接在地社區生活，讓長幼讀者在最熟悉環境中，體驗到最合適專屬服務。

高雄醫學大學董事長陳建志、育英醫專名譽董事長楊俊明分別捐贈「喜閱網」及「生活保健」專區，結合兩校資源強化三民圖書分館特色，打造「全齡共讀、閱動健康」主題館。

高雄市立圖書館指出，三民圖書分館位於三民公園內，環境優美寧靜，附近社區生活圈屬於高雄早期開發商圈，鄰近高醫大學、三民國中、博愛國小、愛國國小等，考量地緣關係及人口結構，此館館藏以「生活保健」書類為主。

圖書館 高雄市 高醫

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