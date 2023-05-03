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高雄住宅區設儲能場爭議不斷 議員籲速訂綠能自治條例

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄住宅區設儲能場爭議不斷，議員李雅靜籲速訂綠能自治條例。圖／取自高雄市議會直播畫面。
高雄住宅區設儲能場爭議不斷，議員李雅靜籲速訂綠能自治條例。圖／取自高雄市議會直播畫面。

日前高雄鳳山發生多起民間投資儲電站及儲能場遭居民抗爭事件，市府緊急通過「併網型儲能系統設置審查要點」解套。議員李雅靜今在議會表示，她一直要求訂定再生能源自治條例，讓業者有規則可遵守，但顯然市府是用行政命令呼攏老百姓，籲市府應該慎重看待綠能產業發展，否則只會將業者拒於門外，不敢來高雄投資。

李雅靜質詢經發局長廖泰翔，鳳山近來發生多起發電站和儲能場爭議，因緊鄰人口密集住宅區，「對的事情放在不對的地方」，民怨四起，經發局先前配套沒做好，也被誤解四處奔波，她很早就建議市府訂定再生能源自治條例，法制化規畫綠能產業，讓業有所依循，但看起來市府只訂了設施審查要點，連辦法都不是。

李雅靜說，發電站、儲能場投資都是幾億元以上，市府應該給市民和業者交代，趕快制訂辦法出來，不要讓高雄成為綠能不友善的城市，不要說招商引資，這幾次事件發生，根本沒人敢來了。

其次，李雅靜也建議，高雄可以將發電、儲能專區化，例如將已畫設為產業園區，尚未開發之處，包括國有或私人土地，可以尋覓人口較少，或有害事業廢棄物汙染場址，透過以地換地方式規畫，這在全台沒有人做過，或許可成為高雄另一亮點。

廖泰翔答詢表示，針對綠能法制化，正在跟法制局討論，整體期程上會加快處理；至於綠能專區化部分，因為目前電力發展趨勢朝向分散式儲能，也需要饋電及建置相關系統配合，會進一步研擬及思考。

李雅靜 再生能源 廢棄物

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