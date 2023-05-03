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高雄低薪難解 藍議員：陳其邁喊半導體聚落是畫大餅

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市議員黃紹庭質詢高雄低薪問題，批市府喊出建立半導體聚落是畫大餅。圖／取自高雄市議會直播畫面
高雄市議員黃紹庭質詢高雄低薪問題，批市府喊出建立半導體聚落是畫大餅。圖／取自高雄市議會直播畫面

高雄人低薪問題難解，國民黨高雄市議員黃紹庭今（3日）在議會質詢，引用行政院主計總處去年公布數據，直指高科技業在台南生根，全時員工全年總薪資去年底首度超越高雄，「產業不轉型，高雄人薪情不會好！」他批市長陳其邁喊了2年多的半導體聚落是畫大餅，「兩間兩百多億元的公司，加上不知何時量產的台積電，如何稱為半導體聚落？」

黃紹庭直言，經發局身為招商窗口，卻無法掌握為何台積電28奈米廠為何不來，反而先到國外設廠，不檢討原因是水、電還是土地，甚至人才或誘因不足，又如何把握未來台積電先進製程一定會進來？人家不來了，卻提不出具體理由，從態度和專業上令人擔心。

根據主計總處資料，高雄全年總薪資63.8萬元，六都排名第5，去年更首度被台南超越。進一步分析，台南年平均薪資最高為電子製造業，高達113.2萬元，占就業人口12%；至於高雄，平均薪資最高的是基本金屬製造業，平均103.2萬元，就業人口只占3%，電子製造業平均年薪只有78.1萬元，等於只有台南7成，更不要說排名在前面的台北、新北、桃園了。

黃紹庭指出，台南薪資超越高雄，應跟高科技業在台南生根已20、30年有關，質疑市長陳其邁2年前就在喊半導體科技S廊帶，要打造南台灣最大半導體聚落，他問在場官員「還是真的嗎？」

黃紹庭問市府官員目前高雄半導體投資總額多少？經發局長廖泰翔答詢，產業整體投資額有2500億元，材料部分則是默克集團175億元及英特爾125億元，日月光也持續擴產中。但遭黃紹庭打臉「除了兩間投資兩百多億元的公司，加上不知何時量產的台積電，如何稱為半導體聚落？」他也說，半導體設備廠艾司摩爾在新北林口投資300億元，結果來高雄卻是設辦公室，有意義嗎？

黃紹庭說，28奈米廠到日本熊本及南京設廠，表示市場需求還是有，高市府應該極力挽回，現實卻是台積電高雄期程延後，市府對於新製程的時程也不清楚，市府要實事求是，不要避重就輕，只會宣傳加畫大餅，更要預見製程改變後，對高雄半導體聚落的影響是什麼？

黃紹庭表示，高雄產業轉型喊了20年，都只是口號，要真正轉型為高科技業，高雄人薪情才會好，才能解決低薪問題，奉勸市府不要老是高科技業把放在嘴上畫大餅，高房價反讓市民未謀其利、先受其害。

半導體 黃紹庭 台南

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