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高市推動鳳山都計通盤檢討 即日起公開徵求意見

中央社／ 高雄3日電

高雄市都發局今天表示，將啟動鳳山都市計畫通盤檢討，並舉辦座談會廣徵民意，全面檢討土地使用的規劃，如重新檢討中崙農業區發展、公保地解編檢討等，帶動鳳山區整體發展及都市再生。

高雄副市長林欽榮表示，之前鳳山都市計畫通盤檢討迄今已時隔7年，期間鳳山區的公共建設已陸續規劃及開發完成，如捷運黃線的核定與動工、鳳山車站將在2024年啟用、萬棟既有建築物恢復合法身分的認定。

林欽榮說，這次通盤檢討的重要議題，包括重新檢討中崙農業區的發展、危老重建及都更推動、公保地解編檢討等，藉以帶動鳳山地區整體發展及都市再生。

都發局長吳文彥指出，面臨新建設與資源投入，鳳山都市計畫應檢討回應，適逢此區域已屆法定辦理通盤檢討年期，市府今天起啟動鳳山都市計畫第4次通盤檢討公開徵詢意見作業。

都發局也發布新聞稿表示，都市計畫檢討是依據都市計畫法規定，今天起公告公開徵詢意見1個月，考量鳳山都市計畫區幅員廣大、人口眾多，擴大辦理4場座談會，邀地方居民參與、提供意見，作為通盤檢討規劃的參考。

4場座談會分別在5月26、29、30、31日晚上6時30分於鳳山區大東文化藝術中心演講廳、二甲里活動中心、五甲社區活動中心、文德里活動中心舉辦。

都發局指出，鳳山區為高雄市人口最多的行政區，轄區內目前有近35.7萬人，佔地2676公頃，區內有76個里，文史底蘊豐厚。

隨著捷運橘線及鐵路地下化等軌道建設完成，緊接著行經鳳山東區的捷運黃線預計將於民國117年完工，黃線有3分之1的路線在鳳山，從Y16文山特區到Y22五甲站，共7個站，再加上橘線O10衛武營站到O14鳳山國中等5個站，屆時鳳山將是高雄設有最多大眾運輸場站之行政區。

都市計畫 捷運 林欽榮

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