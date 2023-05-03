影／高雄境外登革熱已7例 入夏面臨挑戰 市府號召市民滅蚊

高雄市為了防止登革熱病媒蚊孳生，今天上午舉辦38區「防登革熱日」同步動員巡檢，清除容器積水。副市長林欽榮說，去年高雄發生18例本土登革熱，今年至今全國有34例境外移入病例，其中高雄7例，雖無本土病例，但仍期望降低社區病媒蚊密度，防範本土登革熱疫情發生流行。

林欽榮表示，目前國內雖無本土登革熱疫情，但預估入夏之後，將面臨嚴峻疫情挑戰，高雄市市政府今年提早展開各項防疫工作，執行病媒蚊密度監測、高風險場域防治、決戰境外獎勵方案，及社區動員等多項防疫設施，希望市民配合每周三防登革熱日，落實清除積水容器，移除髒亂堆積物，才能效降低病媒蚊密度。

高雄市衛生局長黃志中說，隨著國門大開，包括東南亞疫區進入境內、國人到東南亞出差旅遊、新住民返鄉省親都可能帶來疫區的風險，除了落實阻絕登革熱於境外，也提醒國人應提高警覺，並在雨季來臨前做相關清消，確保今年能將登革熱抑制到最低。

高雄市衛生局提醒，如果出現發燒、頭痛、後眼窩痛、膝關節痛、出疹等疑似登革熱病狀，應盡速就醫，並告知醫師相關活動史，以利醫師及早診斷，共同維護社區健康安全。