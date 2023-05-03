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影／高雄境外登革熱已7例 入夏面臨挑戰 市府號召市民滅蚊

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市衛生局今天上午舉辦38區「防登革熱日」同步動員巡檢，局長黃志中說，將落實阻絕登革熱於境外。記者王勇超／攝影
高雄市衛生局今天上午舉辦38區「防登革熱日」同步動員巡檢，局長黃志中說，將落實阻絕登革熱於境外。記者王勇超／攝影

高雄市為了防止登革熱病媒蚊孳生，今天上午舉辦38區「防登革熱日」同步動員巡檢，清除容器積水。副市長林欽榮說，去年高雄發生18例本土登革熱，今年至今全國有34例境外移入病例，其中高雄7例，雖無本土病例，但仍期望降低社區病媒蚊密度，防範本土登革熱疫情發生流行。

林欽榮表示，目前國內雖無本土登革熱疫情，但預估入夏之後，將面臨嚴峻疫情挑戰，高雄市市政府今年提早展開各項防疫工作，執行病媒蚊密度監測、高風險場域防治、決戰境外獎勵方案，及社區動員等多項防疫設施，希望市民配合每周三防登革熱日，落實清除積水容器，移除髒亂堆積物，才能效降低病媒蚊密度。

高雄市衛生局長黃志中說，隨著國門大開，包括東南亞疫區進入境內、國人到東南亞出差旅遊、新住民返鄉省親都可能帶來疫區的風險，除了落實阻絕登革熱於境外，也提醒國人應提高警覺，並在雨季來臨前做相關清消，確保今年能將登革熱抑制到最低。

高雄市衛生局提醒，如果出現發燒、頭痛、後眼窩痛、膝關節痛、出疹等疑似登革熱病狀，應盡速就醫，並告知醫師相關活動史，以利醫師及早診斷，共同維護社區健康安全。

今天的「防登革熱日」社區總動員誓師大會，由高市府副市長林欽榮率領市府防疫團隊，親自示範登革熱「巡、倒、清、刷」，清除容器積水，並視察工務局執行的公園樹洞填補、環保局運用科技防疫監測病媒蚊密度，並提醒住家針對清澈部流動水溝，可使用「一桶水防治」，用洗衣粉打泡倒入水溝，或以粗鹽遏止水溝孳生病媒蚊。

高雄市政府今天舉辦38區「防登革熱日」同步動員巡檢，清除容器積水。記者王勇超／攝影
高雄市政府今天舉辦38區「防登革熱日」同步動員巡檢，清除容器積水。記者王勇超／攝影
高市府副市長林欽榮示範清除容器積水，防止登革熱病媒蚊。記者王勇超／攝影
高市府副市長林欽榮示範清除容器積水，防止登革熱病媒蚊。記者王勇超／攝影
高市府今天上午舉辦38區「防登革熱日」同步動員巡檢，副市長林欽榮到場視察。記者王勇超／攝影
高市府今天上午舉辦38區「防登革熱日」同步動員巡檢，副市長林欽榮到場視察。記者王勇超／攝影

登革熱 病媒蚊 高雄市

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