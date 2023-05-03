疫情期間好幫手「台南共照雲」轉型 健檢少不了它

台南市衛生局在新冠肺炎疫情期間發展出來的「台南共照雲」，隨著疫情降溫而轉型，原有的下載居家隔離通知單等疫情相關功能取消，取而代之的是健康檢查等項目，先別急著卸載APP，可以上去看看新功能。

衛生局表示，台南共照雲在疫情期間可以透過它下載居家隔離通知單，還可以在上面提問疫情相關問題，隨著疫情逐漸平穩、並因應居家隔離政策取消，台南共照雲防疫階段性任務完成，並已從4月15日轉型。

原申請居家隔離單、確診應對指南及快篩陽性視訊確診功能，變更為預約健檢(線上預約癌症篩檢及健檢資格查詢)、健康加油站(健康促進活動相關資訊)及健康日記(健康數據量測與紀錄)，想接受到更多在地化訊息，用戶也可以授權給各區衛生所，取得更即時的健康服務。

共照雲全新功能包括：

1.預約健檢:立即瞭解免費健檢服務，簡單步驟就可以輕鬆預約健康檢查!

2.健康加油站:不定期會有相關活動讓大家參加，透過積極參與活動除了可以促進身體健康，還能積點換好禮唷!

3.健康日記:在這裡大家可以自行量測血壓、血糖、體重等等數值之後並記錄還可以回顧過往量測的數值喔!