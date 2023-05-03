用藝術撫平「牡丹社事件」傷痕 京奧會徽設計師現地交流找靈感

1874年日本以懲番名義出兵攻屏東牡丹鄉排灣族人的「牡丹社事件」，數百排灣族人戰死、家園被焚毀，後代族人盼以「和平和愛」撫平這道歷史傷痕；明年屆滿150周年前，縣府斥資2億元串連相關歷史場域、培訓導覽解說員，並邀2020東京奧運、帕運會徽設計師野老朝雄與在地人交流，教授祈願祝福意涵的日本紙鶴新折法，將留下永久藝術創作，成為恆春半島旅遊新亮點。

1871年，琉球宮古島朝貢船遇颱風在台灣南部岸上岸，其言54人被原住民殺害，日本3年後據此出兵攻打，現居牡丹鄉排灣族人浴血抵抗，因武器和兵力懸殊不敵，史稱「牡丹社事件」，清廷體認到台灣的重要性，轉為積極治台，增設府縣，史學家形容是「小戰爭，大影響」；牡丹鄉公所20年前辦學術研討、相互造訪，建紀念公園，盼以「和平和愛」抹平傷痕，每年520舉辦紀念會。

「牡丹社事件」留下的相關歷史場域，多於屏東縣「落山風風景特定區」內，包括車城鄉的大日本琉球番民墓、討番軍本營地、牡丹鄉的西鄉都督遺蹟紀念碑、石門古戰場等；明年是150周年，縣府交通旅遊處去年向觀光局爭取2億元，在英勇抵抗的牡丹石門、船難發生地滿州九鵬景點設遊客服務中心、培訓60名導覽解說員，6日再邀野老朝雄來台與在地人交流，也將留下永久性藝術創作。

縣府交通旅遊處長黃國維說，野老朝雄是日本藝術設計圈領航人物之一，活躍於建築、藝術、設計、時尚等領域，擅長以幾何圖形、圖紋創作藝術，以「組市松紋」設計的東京奧運會徽為近年最具代表性作品；去年來台辦特展，靈感來自美國911恐怖攻擊事件，也有俄烏戰爭的啟發，用圖形表達希望世界重新連結的心願，還有為日本311大地震祈福的千紙鶴。