快訊

獨／星宇A350-1000型客機消失了？航空迷意外 聶國維解釋原因

噁！流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客戲水傻眼：想吐了

NBA文字直播／勇士得分小空窗 湖人羅素開火挹注三節領先8分

5月玩FUN屏菸！趣味玩具、韓式拍貼及爵士派對攏底加

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
爵士派對市集本周末屏菸登場。圖／屏東縣府文化處提供
爵士派對市集本周末屏菸登場。圖／屏東縣府文化處提供

屏菸1936文化基地本月5日起在10號倉庫打造「玩FUN店」，集結近百種玩具、文具商品，超吸睛的IG打卡牆、最夯的韓式拍貼機，屏東縣政府文化處表示，快閃店只到5月28日止，喜歡收藏的玩具控，或是想留下美美的人生四格照，把握機會衝一波。

文化處表示，「玩FUN店」有各式可愛爆表商品，讓人玩心大動，館內打造超繽紛拍照場景、好拍又好玩的球池、IG打卡牆，還有時下最火紅的韓風拍貼機，也吹進屏東，喜歡拍照的民眾趕緊揪家人、好友，或是帶媽媽來個不同pose四連拍，一起為母親節留下特別的回憶。

除好逛好拍的「玩FUN店」，周末接連登場還有市集迷最愛逛的「金葉俱樂部」市集，本次以爵士派對為主題，結合了「King Cake New Orleans Jazz」、Amanda爵士樂團演出及風格美食，現場還可跟著音樂來一段Swing Dance（搖擺舞），以及針對親子家庭規劃紐奧良面具手作工作坊，讓人悠閒、慵懶地度過春日午后時光。

文化處說，4月初舉辦「藝起派對-繪屏東」寫生、攝影比賽，得獎作品包括寫生144件及攝影10件，與53件藝術家作品，5月7日在屏菸頒獎，並在10號倉庫展出，參賽者從不同視角記錄屏菸美景，更有人與人在老建築建立起的新記憶與新情感，民眾可以欣賞相同風景的不同風格與技巧，以及作品中各異其趣的意境。

屏菸「玩FUN店」繽紛登場。圖／屏縣府文化處提供
屏菸「玩FUN店」繽紛登場。圖／屏縣府文化處提供
爵士派對市集本周末屏菸登場。圖／屏東縣府文化處提供
爵士派對市集本周末屏菸登場。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 攝影比賽 派對

延伸閱讀

時尚奧斯卡After Party同樣精彩！坎達爾珍娜「透視衣＋內褲外穿」、凱莉沙漏身材示範A4腰「這樣擠」

美國密西西比州派對變調 6學生中槍2人重傷

二胡也能奏爵士？ 30世代國樂家聯手「時光幻影」音樂會

倫敦金融業重量級人士畢雪夫辭世 享壽81歲

相關新聞

7年級局長高雄議會報告連珠砲 主席：給你2分鐘、慢慢講

高雄市經發局長廖泰翔今（3日）上午在議會進行財經部門業務報告，疑因擔心簡報講不完，到後面語速愈來愈快，大會主席、財經委員...

影／高雄境外登革熱已7例 入夏面臨挑戰 市府號召市民滅蚊

高雄市為了防止登革熱病媒蚊孳生，今天上午舉辦38區「防登革熱日」同步動員巡檢，清除容器積水。副市長林欽榮說，去年高雄發生...

用藝術撫平「牡丹社事件」傷痕 京奧會徽設計師現地交流找靈感

1874年日本以懲番名義出兵攻屏東牡丹鄉排灣族人的「牡丹社事件」，數百排灣族人戰死、家園被焚毀，後代族人盼以「和平和愛」...

5月玩FUN屏菸！趣味玩具、韓式拍貼及爵士派對攏底加

屏菸1936文化基地本月5日起在10號倉庫打造「玩FUN店」，集結近百種玩具、文具商品，超吸睛的IG打卡牆、最夯的韓式拍...

高市圖高醫育英醫護簽MOU 三民分館設全齡共讀健康專區

高雄市立圖書館、高雄醫學大學與育英醫護管理專科學校，昨日簽署MOU備忘錄，以三民分館「生活保健」特色館藏，合作建構「全齡...

屏東就業博覽會6日縣立體育館登場 80家廠商、上千職缺

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署「2023台灣就業通-屏東地區就業博覽會」5月6日在屏東縣立體育館登場，邀請超過80家廠商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦