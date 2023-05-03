7年級局長高雄議會報告連珠砲 主席：給你2分鐘、慢慢講

高雄市經發局長廖泰翔今（3日）上午在議會進行財經部門業務報告，疑因擔心簡報講不完，到後面語速愈來愈快，大會主席、財經委員會召集人邱于軒忍不住提醒他「不用趕」，待時間警示音響起，邱于軒再次說「再給局長兩分鐘，你講太快了」，一臉嚴肅的廖泰翔笑回「好，內容比較多」。

今年35歲的廖泰翔，曾任民進黨及柯文哲團隊發言人，口才反應便給，講話速度原本就快的他，上午在進行經發局業務內容時，因時間僅10分鐘，廖泰翔講話彷彿不用換氣般，全場毫無停頓，愈到後面報告速度愈來愈快，坐在身後的主席邱于軒說，「局長不用趕，剛PPT（投影片）出問題，會再給你時間」。

待時間警示音響起，邱于軒再次說，「再給局長兩分鐘，你慢慢講、你講太快了」，原本一臉嚴肅的廖泰翔忍不住笑回「好，內容比較多」。

無獨有偶，上月高雄市議會開議，台灣基進高雄市新科議員張博洋首次質詢市長陳其邁，也是因為講話速度太快，質詢到一半，竟收到議長康裕成紙條，上面寫著「說話請慢一點，謝謝」，事後有媒體統計張博洋說話語速，是1秒鐘6個字，比正常語速快2倍。