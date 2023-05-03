快訊

請辭專欄「天下雜誌」總編求聯絡 黃子佼：窗口建議我改臉書發文

NBA文字直播／勇湖大戰新篇章 誰能搶下第一戰勝利？

代理師憂愁／頂大博士成免洗筷教師 月薪一直困在4萬多是誰的錯？

7年級局長高雄議會報告連珠砲 主席：給你2分鐘、慢慢講

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市經發局長廖泰翔。圖／取自高雄市議會直播畫面
高雄市經發局長廖泰翔。圖／取自高雄市議會直播畫面

高雄市經發局長廖泰翔今（3日）上午在議會進行財經部門業務報告，疑因擔心簡報講不完，到後面語速愈來愈快，大會主席、財經委員會召集人邱于軒忍不住提醒他「不用趕」，待時間警示音響起，邱于軒再次說「再給局長兩分鐘，你講太快了」，一臉嚴肅的廖泰翔笑回「好，內容比較多」。

今年35歲的廖泰翔，曾任民進黨及柯文哲團隊發言人，口才反應便給，講話速度原本就快的他，上午在進行經發局業務內容時，因時間僅10分鐘，廖泰翔講話彷彿不用換氣般，全場毫無停頓，愈到後面報告速度愈來愈快，坐在身後的主席邱于軒說，「局長不用趕，剛PPT（投影片）出問題，會再給你時間」。

待時間警示音響起，邱于軒再次說，「再給局長兩分鐘，你慢慢講、你講太快了」，原本一臉嚴肅的廖泰翔忍不住笑回「好，內容比較多」。

無獨有偶，上月高雄市議會開議，台灣基進高雄市新科議員張博洋首次質詢市長陳其邁，也是因為講話速度太快，質詢到一半，竟收到議長康裕成紙條，上面寫著「說話請慢一點，謝謝」，事後有媒體統計張博洋說話語速，是1秒鐘6個字，比正常語速快2倍。

邱于軒 高雄市 張博洋

延伸閱讀

影／被點名選立委 黃捷：不排除加入民進黨

民進黨左楠區立委人選可能找黃捷！ 掀起黨內漣漪

不甘被罵「不要臉」高市議員邱于軒砲轟黨部要主委道歉

藍營女議員問陳其邁會不會選總統？ 陳妙回：我會陪妳

相關新聞

7年級局長高雄議會報告連珠砲 主席：給你2分鐘、慢慢講

高雄市經發局長廖泰翔今（3日）上午在議會進行財經部門業務報告，疑因擔心簡報講不完，到後面語速愈來愈快，大會主席、財經委員...

高市圖高醫育英醫護簽MOU 三民分館設全齡共讀健康專區

高雄市立圖書館、高雄醫學大學與育英醫護管理專科學校，昨日簽署MOU備忘錄，以三民分館「生活保健」特色館藏，合作建構「全齡...

屏東就業博覽會6日縣立體育館登場 80家廠商、上千職缺

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署「2023台灣就業通-屏東地區就業博覽會」5月6日在屏東縣立體育館登場，邀請超過80家廠商...

高雄外海白帶魚大出 外地船搶釣

近期高雄西南至小琉球一帶海域出現大量俗稱「黑目仔」的白帶魚，連北部、東部的漁船都來搶釣，漁民指出，因白帶魚數量多，體型大...

台積效應退 高雄房市回歸自住買盤

台積電設廠議題讓高雄房市從交易熱燙到移轉減量。房仲業觀察，今年第1季買賣移轉棟數為8025棟，交易量回到資金熱潮前，上月...

高市因應產業園區發展 部署路網

高雄市長陳其邁昨天主持市政會議，要求交通局盡速推動楠梓產業園區聯外道路系統，包括新增的楠梓交流道匝道與聯絡道，內政部都委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦