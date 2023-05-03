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高市圖高醫育英醫護簽MOU 三民分館設全齡共讀健康專區

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
育英醫專董事長侯明鋒、高醫大校長楊俊毓與高雄市立圖書館代理館長林奕成（右至左），代簽署MOU備忘錄。圖／高市圖提供
育英醫專董事長侯明鋒、高醫大校長楊俊毓與高雄市立圖書館代理館長林奕成（右至左），代簽署MOU備忘錄。圖／高市圖提供

高雄市立圖書館、高雄醫學大學與育英醫護管理專科學校，昨日簽署MOU備忘錄，以三民分館「生活保健」特色館藏，合作建構「全齡共讀、閱動健康」多面向服務，讓讀者體驗閱讀動起來的趣味。

簽署儀式會場中，樂齡長輩及幼童一起體驗閱讀動起來的樂趣，邀請育英醫專名譽董事長楊俊明母親楊陳桂英展示槌球運動。高齡97歲的楊媽媽擊出三球，命中率百分百，超強的肢體協調性及眼力贏得掌聲。

高市圖代理館長林奕成表示，營造健康有活力的氛圍一直是三民分館努力目標，各方資源互動連結，以「健康、生態、生活、生命」為軸向，高市圖很高興連結高醫大及育英醫專教學及醫療資源，與圖書館共同規畫系列課程，滿足各年齡層讀者身心健康保健需求，感受閱讀動起來的舒暢感。

高醫大校長楊俊毓表示，學校與三民分館是老鄰居，雙方以往合作健康講座及諮詢部分，未來可嘗試部分教學場域移往圖書館，除課程以外，學生可以直接服務圖書館分齡分眾讀者。

育英醫專董事長侯明鋒說，三民公園、圖書館閱報區、研習教室、小劇場，都是學生最棒的實習場域，跨域整合多方專業與資源並串接在地社區生活，讓長幼讀者在最熟悉的環境中，體驗到最合適專屬服務。

高雄醫學大學董事長陳建志、育英醫專名譽董事長楊俊明，分別捐贈「喜閱網」及「生活保健」專區，結合兩校資源強化三民圖書分館特色，打造「全齡共讀、閱動健康」主題館，滿足國小學童及樂齡族群閱讀需求，另方面還將高醫大學、育英醫專實習服務、醫院醫療諮詢講座帶入圖書館場域，落實分齡分眾、社會共融多元化服務。

樂齡長者及學童到場共讀，體驗閱讀動起來的舒暢感，大家都說以後會常來三民圖書館讀冊、做運動，很舒服。高齡97歲楊陳桂英覺得，富足的生活不是物質享受，而是知識與健康，因此學到老、活到老，更需要動到老。

三民圖書分館位於三民公園內，成立至今40年，與附近社區生活圈都屬於高雄早期開發商圈，鄰近高醫大學、三民國中、博愛國小、愛國國小，考量地緣關係及人口結構，該館館藏以「生活保健」書類為主。

高雄市立圖書館、高雄醫學大學與育英醫護管理專科學校簽署MOU，以三民分館「生活保健」特色館藏，合作建構「全齡共讀、閱動健康」多面向服務。圖／高市圖提供
高雄市立圖書館、高雄醫學大學與育英醫護管理專科學校簽署MOU，以三民分館「生活保健」特色館藏，合作建構「全齡共讀、閱動健康」多面向服務。圖／高市圖提供
高雄市立圖書館、高雄醫學大學與育英醫護管理專科學校簽署MOU，以三民分館「生活保健」特色館藏，合作建構「全齡共讀、閱動健康」多面向服務。圖／高市圖提供
高雄市立圖書館、高雄醫學大學與育英醫護管理專科學校簽署MOU，以三民分館「生活保健」特色館藏，合作建構「全齡共讀、閱動健康」多面向服務。圖／高市圖提供
高雄市立圖書館、高雄醫學大學與育英醫護管理專科學校簽署MOU，以三民分館「生活保健」特色館藏，合作建構「全齡共讀、閱動健康」多面向服務。圖／高市圖提供
高雄市立圖書館、高雄醫學大學與育英醫護管理專科學校簽署MOU，以三民分館「生活保健」特色館藏，合作建構「全齡共讀、閱動健康」多面向服務。圖／高市圖提供

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