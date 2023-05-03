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屏東就業博覽會6日縣立體育館登場 80家廠商、上千職缺

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署5月6日在屏東縣立體育館舉行屏東就業博覽會，圖為屏東大學日前舉辦校內就業博覽會情形。圖／聯合報系資料照
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署5月6日在屏東縣立體育館舉行屏東就業博覽會，圖為屏東大學日前舉辦校內就業博覽會情形。圖／聯合報系資料照

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署「2023台灣就業通-屏東地區就業博覽會」5月6日在屏東縣立體育館登場，邀請超過80家廠商，提供1200個工作機會，超過8成職缺的工作地點在高屏轄區，歡迎求職民眾參加。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華說，此次就業博覽會產業多元，包括半導體業、製造業、批發零售業、餐飲服務業、長照服務業等，邀請台積電、元晶太陽能、巧新科技、大江生醫、凱撒大飯店、茁壯創能（Gogoro）、昇恒昌等多家知名廠商至現場設攤，提供研發工程師、製程工程師、儲備幹部、財務專員等1200個工作機會。

其中元晶太陽能科技、昇恒昌及三菱汽車貨運，開出月薪4萬5000元以上，徵求Java程式設計師、餐飲主任以及油罐車司機。

高屏澎東分署指出，此次規畫「職訓成果展示」專區，展示職訓成果，鼓勵求職民眾參加職業訓練，提升職場競爭力及培養第二專長。為紓解求職民眾面試壓力，迎接溫馨母親節，現場規畫肩頸與腳底按摩、修眉、簡易光療指甲等紓壓貼心服務，民眾可藉由參與各項體驗，了解職訓課程，規畫職涯學習路。

現場提供職涯諮詢、青年職涯發展、銀髮人才、企業人才發展等諮詢服務，歡迎青年朋友、銀髮族以及求職民眾把握機會。

活動當天免費接駁車服務，發車地點位於屏東轉運站，發車時間上午8點半起，每15分鐘1班，歡迎民眾多加利用。

就博會詳細資訊可撥打屏東就業中心（08）755-9955、潮州就業中心（08）788-2214洽詢，或上網台灣就業通網站

屏東縣 求職

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