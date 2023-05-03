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傑出愛心媽媽選拔 走過30年將停辦

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄報導

第30屆十大傑出愛心媽媽名單出爐，53歲蕭麗華為照顧唐氏症兒子煒崴辭去公務員工作，在她悉心照顧下，煒崴國一開始接觸獨輪車，如今已擁有8張街頭藝人證照，蕭10年前患乳癌，孩子成為她抗癌動力。蕭麗華說，得獎對她是激勵，希望能鼓舞更多在逆境中的家庭。

蕭麗華說，煒崴5歲才學會走路，成長過程比一般孩子艱辛，多年前她毅然辭去公職和丈夫創立醫療器材公司，並推廣「蝶式挽面」，幫助婦女二度就業，煒崴成為少數擁有挽臉證照的唐氏症少年。為鼓勵孩子走進人群，煒崴學習獨輪車、雜耍，取得8張街頭藝人證照及丙級獨輪車教練證。

「媽咪，我愛妳！」煒崴靦腆地表達對母親的愛，讓蕭麗華感動不已，她說，為人母後，與孩子互動最能感受幸福，一切辛苦都是值得的，感謝兒子讓她成為不平凡的媽媽。

住屏東東港的黃李美慧育有4名孩子，長子、么女是特殊孩子，她沒因此怨天尤人，樂於扶助其他家庭走出困境，黃李美慧擔任屏東縣啟智協進會理事長，執行23個計畫、17個照顧據點，幫助289個家庭，凝聚身心障礙家庭互助力量。34歲女兒青霞像個長不大的孩子，患有情緒障礙，黃李美慧總是耐心地哄著女兒，展現包容力，她說，希望女兒健康平安是最大心願。

除了蕭麗華、黃李美慧，另有其他8位媽媽獲獎，預計5月13日在高雄科工館舉行頒獎典禮。主辦單位台灣無障礙協會理事黃文斌說，十大傑出愛心媽媽慈暉獎走過30個年頭，即將畫下休止符，今年主題是「穿越多重宇宙的媽媽」，見證母親為孩子心甘情願付出無盡的愛。

屏東縣

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