台積效應退 房市回歸自住買盤

台積電設廠議題讓高雄房市從交易熱燙到移轉減量。房仲業觀察，今年第1季買賣移轉棟數為8025棟，交易量回到資金熱潮前，上月台積電法說會發布高雄28奈米改為先進製程後，投資人趨於保守，市場回歸自住買盤。

在地議員認為，重訊發布攸關人民財務規畫，許多人畢生只買一間房，政府應嚴謹以對，別亂帶風向讓大家如洗三溫暖。

高雄市地政局統計，高雄近3年單季最高移轉量落在2021年第4季，約1.3萬棟，今年首季降到8000棟左右。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡說，高雄房市近年受半導體產業牽動，台積電來不來牽動市場信心，觀察交易情形，去年下半年起交易量下跌，區域房價未鬆動。除台積電，鴻海投資250億進駐高雄亞灣及橋科訊息仍激勵市場，亞灣區豪宅仍保有一定行情。住商不動產文山加盟店東鄭啟峰說，量縮價不跌是因建築成本上升，建商降價恐影響後續推案。

想在楠梓區購屋的陳小姐說，台積電投資高雄消息一出，帶動房價飆升，後來又傳延後設廠，房價也沒降，購屋目標愈來愈難實現。

市議員李眉蓁說，愈近選舉這類建設重訊愈容易被帶風向，很要不得。市議員李柏毅希望房價回歸市場供需機制，避免炒作，先前有不少投資客進場，現在趨於冷卻，對地方是好事。