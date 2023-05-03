高市因應產業園區發展 部署路網

高雄市長陳其邁昨天主持市政會議，要求交通局盡速推動楠梓產業園區聯外道路系統，包括新增的楠梓交流道匝道與聯絡道，內政部都委會也通過新台17線南段主要計畫變更案，嘉惠茄萣、梓官及橋頭濱海地區，紓解翠華路交通。藍綠議員認為，左楠要更好，改善交通迫在眉睫，也能緩解空汙壓力。

交通局昨提出交通路網整體規畫與進度專案報告，因應行政院建立南部半導體S廊帶政策，北高雄以高科、北高雄、橋頭、楠梓及仁武等科學園區為核心；南高雄也有新材料循環園區、亞洲新灣區、和發產業等園區陸續推動，加上高雄港洲際貨櫃中心啟用，整體路網規畫有初步成果。

交通局表示，配合北高雄產業園區2027年開發完成，正向中央爭取國1高科交流道改建暨聯絡道東向延伸至台19甲線，1日下午立法院交通委員會到高雄聽取相關簡報，交通部長王國材允諾，地方提出申請後會加速審議程序。針對橋頭科學園區發展，國1將新增岡山第二交流道、橋科匝道及聯絡道工程，都將於2028年完工；高鐵橋下道路也將開闢橋科優先段約1.5公里，預計2年後完工。

新台17線北段典昌路至德民路段，去年6月通車；南段一期自德民路至中海路，包含廣昌大排整治改善區域排，預計今年7月動工。南段二期自中海路至南門圓環，內政部昨審議通過都市計畫，預計2026年全線通車。

「高雄市擘劃12橫、12縱的道路路網結構，持續與中央合作並加速推動。」交通局長張淑娟說，希望透過路網分流效益，提升產業快速流通及促進各區往來便捷。因應楠梓產業園區聯外交通規畫，交通局也正辦理左營至橋頭鐵路地下化可行性研究，向中央爭取國1楠梓交流道改善計畫，除計畫新增往園區之匝道出口外，也有聯絡道能直接通往園區。

市議員李眉蓁說，交通路網部署要快，台17線對左楠交通至關重要，大中路易塞車，連帶此處PM2.5測值飆高、空汙嚴重，加速台17線南段工程刻不容緩。市議員李柏毅表示，從竹科、內科交通壅塞情形可想見，左楠地區交通承載量仍不足，要加速台17線工程，交通改善對產業布局才會更有利。

長居左營區的郭先生說，過去路幅可以應付車流量，如今人車增多，塞車是家常便飯，很期待左楠區的發展，不希望未蒙其利、先受其害。