高雄外海白帶魚大出 外地船搶釣

近期高雄西南至小琉球一帶海域出現大量俗稱「黑目仔」的白帶魚，連北部、東部的漁船都來搶釣，漁民指出，因白帶魚數量多，體型大的批發價約每公斤350元，但往年出口商大量收購時可達每公斤450至500元，大陸雖已解除冰鮮白帶魚輸陸管制，但尚未見出口商大量收購，除盼快有訂單銷陸，也希望能拓展銷路。

漁民說，市場常見的白帶魚分成兩種，一種俗稱黑目仔或瘦帶，另一種為油帶或黃旗（鰭）仔，高雄油帶產季在秋、冬，黑目仔產季從春末到夏天。

羅姓漁民說，去年同時期高雄外海捕獲的白帶魚數量很少，但最近量大，連外地漁船都來搶釣；高雄旗津區大汕頭漁港的魚販表示，最近捉到的黑目仔大都送東港魚市場拍賣。

東港魚市場張姓魚販表示，4月中旬起高雄西南至小琉球海域白帶魚大出，昨天白帶魚大咬，一艘船約捕獲4、500公斤，體型以5指幅寬居多，2尾1公斤等級的大魚批發價每公斤350元，價格不算好，可能因數量多，出口商又沒收購的關係。

大陸雖已解除冰鮮白帶魚輸陸管制，但黃姓漁民指出，可能出口商還沒接獲對岸訂單，尚未見大量收購，價格沒有往年好，以往每公斤可達450元至500元，如果出口商能協助把白帶魚出口到大陸或其他國家，價格自然會更好。高雄市曹姓市民說，目前白帶魚肥美，1兩20元就能買到不錯的白帶魚。

農委會水產試驗所副所長葉信明表示，黑目仔白帶魚3月至5月數量會突然增加，約每3、4年會出現一次，算是白帶魚正常周期，從目前捕獲的體型看來至少有3、4年，推估可能是當時海洋環境適合仔稚魚存活。