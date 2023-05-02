台馬之星將換廠商營運 訂票亂象6月有解

由新華航業營運、往返台灣與馬祖的交通船「台馬之星」合約5月底到期，連江縣府說，6月1日起由世洋機械公司接手營運，業者已同意用新票務系統，現在的訂票亂象6月會解決。

連江縣政府交通旅遊局代理局長劉性謙告訴中央社，目前委由新華航業股份有限公司經營「台馬之星」，雙方合約5月底將到期。4月26日招標後，共有3家廠商投標，最後由世洋機械科技股份有限公司以新台幣9999萬元得標，縣府要補貼金額也比原先預算節省4300多萬元，可緩解縣府財政負擔。

劉性謙說，這次簽訂合約採年限「1+1」制，業者營運1年後，機關有權依營運狀況決定是否繼續交由業者再經營1年。另外，世洋公司是「台馬之星」多年維修配合廠商，也有船舶運送業許可，非常了解這艘船，更重要的是業者同意票務作業使用新系統，相關人員也已展開訓練。

劉性謙表示，目前旅客已可在新系統訂台馬之星6月後班次，等到新華航業5月29日開出最後一班「台馬之星」後，6月1日起就會由世洋公司接手營運，票務系統也會透過新系統運作，不僅效能提高，也能確保個資安全。現在的訂票亂象到6月1日會解決。

民進黨連江縣黨部主委李問說，縣府預計6月才更換台馬訂票系統網站，完全無法滿足旅客迫切需求，「根本就是悲劇加上鬧劇」。現在正好是藍眼淚旅遊旺季，旅宿業生意受到衝擊，5月份旅客訂票需求怎麼辦、誰能補償。

李問說，台馬之間的交通船，訂票系統從3月就不斷出問題，到現在旅客都無法在網站上訂票，仍然顯示「系統轉換暫停服務中」。在數位科技時代，這麼久都還沒修好，真是世界奇觀，更凸顯縣府怠惰，無心為民眾解決問題。

另外，對於許多旅客持續反映訂台馬之星後接到+886開頭的詐騙電話，對方甚至能精確說出名字與船班時間。劉性謙說，新華航業舊訂票系統先前就有資安問題，儘管現在沒接受網路訂位，但員工劃位與出票還是用舊系統，因此「資安還是難免無法確保」，但現在已錯失加入新系統的黃金訓練期，縣府為了讓業者仍能出票與劃位，只能勉強讓業者繼續使用、過渡。

劉性謙也呼籲，只要提到提供帳戶、匯款等都是詐騙，已搭過船的旅客不要理會類似電話，民眾如果不確定，可撥打0836-25125轉分機300，找張姓科長查證。

連江縣政府警察局說，如果收到來自+886或其他陌生國碼來電，不要隨意回撥；如果對方自稱是新華公司，可要求對方提供相關證明。另外，也可安裝whoscall使用防詐騙功能，過濾大部分詐騙電話。

馬祖訂票亂象緣於，自3、4月起就有旅客反映無法透過網路訂購「台馬之星」船票，甚至電話都打不通，問題到現在仍未解決。

劉性謙日前說，是因新華航業舊訂票系統有資安問題，縣府要求須移轉到新系統。但新華航業營運合約將到期，業者考量更換系統磨合期約要20天，未投入新系統，才會導致目前散客必須仰賴電話訂票。如果電話打不通，建議改用email「taimastar888@gmail.com」訂位。

6月起，會由新台馬輪跑基隆-東引-南竿航線，台馬之星則負責南竿至東引的短程航班，以及替代新台馬輪歲修、航休日的基隆至馬祖長程航班。劉性謙說，由於9月前都屬旅遊旺季，會確保天天都有基隆到馬祖長程航班。