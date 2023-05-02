入獄前把時間留給家人 議會同僚稱陳致中最牽掛的是她....

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑一年定讞，即將失去議員身分，本月11日入監日倒數計時，陳致中近期很少進議會，公開行程幾乎全喊停，他把握最後時間與家人相處，但他決定服務處運作照常，為聲勢保溫，未來重返政壇可能性仍高。

高雄市議員黃文志與陳致中同屬派系正國會，兩人私交甚篤，黃文志說，陳致中去年連任拿下該選區最高票，說明問政表現被肯定，兩人都出身政治家庭，但陳致中壓力比他大得多，這次入監對陳致中雖然是打擊，但陳抗壓性很好，表現堅強。

黃文志說，他有主動問陳致中，有沒有需要幫忙接手的選民服務案，也問11日報到日要不要陪同，陳很客氣婉拒。黃文志說，他近期盡量不打擾陳致中，讓他把時間留給與家人相處，陳致中最放心不下的人是媽媽，畢竟吳淑珍身體孱弱，加上不捨孩子將入獄，身心肯定更折磨。

陳致中最近鮮少出席公開行程，據了解他本周四會出席大林蒲案討論，市長陳其邁邀集前鎮小港選區議員討論大林蒲遷村案，陳致中應該會到。

陳致中和妻子黃睿靚被控協助前第一夫人吳淑珍洗錢，全案纏訟多年，最高法院日前判陳致中1年徒刑、黃睿靚10個月、緩刑4年，全案定讞，陳致中是扁家入獄的第4人，包括前總統陳水扁、女婿趙建銘、趙建銘父親趙玉柱曾先後入獄，陳水扁目前保外就醫，趙建銘本月21日出獄，入獄1年半後重獲自由，趙玉柱仍在服刑中。

4月26日判決定讞後，陳致中沒再出席高雄市議會定期會，日前也未現身高雄市信賴台灣之友會成立大會，神隱不出席公開活動。同黨市議員黃彥毓指出，近期沒見到陳致中，陳致中團隊成員仍有出席公祭場合。

陳致中所屬選區前鎮、小港是勞工重鎮，陳五一勞動節發文祝賀，強調「高雄是偉大的勞工城市」，掛心小港機場地下道問題，發文強調這是他最後一次質詢市長陳其邁的議題，「拜託交通部、市府聯手積極推動，讓港機地下道能夠早日完成，打通小港交通的任督二脈」。

地方人士說，前鎮、小港選民結構綠多於藍，陳致中具全國知名度，資源雄厚，不少綠營支持者同情陳致中是受父母牽累涉訟、被取消民代資格，陳致中維持服務處運作，代表他有重返政壇意願，繼續維持選民服務，避免樁腳被挖走，也維持政治能量。

陳致中入監案，高雄地檢署受北檢囑託執行，雄檢已寄發傳票，本月11日下午到高雄地檢署報到，陳致中昨接起電話僅簡短表示，他心情平靜，沒有其他想表達的話，也不會陪父親上凱道。據了解，陳致中減少公開行程，多數時間在處理、交代選民服務案，陳致中最放心不下的人是母親吳淑珍，最近不少時間在台南陪媽媽，享受親情。