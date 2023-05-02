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連假入住墾丁「異國風民宿」驚魂 屏縣教你辨識小撇步

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
民宿登記證。圖／交旅處提供
民宿登記證。圖／交旅處提供

日前1名網友於五一連假到屏東墾丁遊玩，未料入住當天遭業者更改住所，該房內充滿水泥味、浴室天花板大漏水，自嘲住到「敘利亞風格」特色民宿。屏縣府提醒民眾出遊慎選住房，提供辨識合法民宿小撇步，安心、開心度過美好假期。

交旅處表示，民眾可上「交通部觀光局旅宿網」或至「屏東旅遊網」，也可選擇「屏東縣政府交通旅遊處網站便民服務專區」查詢合法與不合法業者名單。

交旅處指出，遊客需留意民宿門口，是否掛有合格民宿專用標識，或有合格執照掛在民宿大廳，這些都是幫助掌握合法旅宿辨識的訣竅。

交旅處提醒，目前多數訂房網站混雜合法與非法民宿共同行銷，無法做到區別性資訊公開，民眾可透過官方旅宿資訊做為判斷來源，輕易選擇合法旅宿，度過美好假期。

旅館登記證。圖／交旅處提供
旅館登記證。圖／交旅處提供
民宿合法證。圖／交旅處提供
民宿合法證。圖／交旅處提供
旅館合法證。圖／交旅處提供
旅館合法證。圖／交旅處提供

民宿 屏東縣政府

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