如同溫暖的太陽付出超越血緣的愛 3位媽媽獲頒屏縣模範母親表揚

5月迎來溫馨母親節，屏縣府將舉辦模範母親表揚暨走秀活動，全縣總計44位母親接受表揚，其中寄養家庭及身心障礙團體的媽媽們除照顧個人家庭外，更奉獻時間與心力照顧來自不同家庭的寄養童，與身心障礙的孩子們，超越血緣發揮無私的母愛。

54歲劉愛芝平日經營家庭理髮，到店顧客們都知道她從事寄養家庭服務，會避開孩子們的上下學接送時段彈性配合，還有些客人主動帶文具或玩具送給寄養童，鼓勵孩子們努力向上，她也在理髮過程跟顧客談論寄養服務帶給她的收獲與感動，是家扶中心寄養招募的活招牌。

劉女擔任寄養媽媽邁入第15年，過程中已陸續照顧16名寄養兒少，橫跨襁褓嬰兒到17歲的青少年，寄養歲月對她來說，就像為每個回到家的孩子們重新打理，不只是單純協助脫去孩子們髒亂的衣裳，重新換上乾淨衣物，同時也協助他們消除負向成長經驗，重建正向積極的人生態度。

「寄養媽媽，您給我的愛，是一種超越血緣的愛」，寄養少女小婷在國中時到陸主香家中，原本她有說謊、偷竊、生活規範不佳等行為，在陸女的循循善誘及耐心引導下，她現在已經準備高中畢業後，就離開寄養家庭獨立生活。

小婷受照顧期間，曾代表學校參加餐飲比賽得到第3名，朝著自己的興趣與專業技能前進，也培養出責任感，學會尊重他人，養成自立生活的能力。

小婷向陸主香夫妻表達感謝說，「謝謝您們陪我學習、幫助我、鼓勵我，陪伴我度過許多風風雨雨，有了您們的支持與鼓勵，我才能在學習的這條路上更努力，未來的我也不會辜負您們的期望！」

陸主香於2007年起擔任寄養家庭，至今已照顧約15名兒少，她從不放棄每1位來到家裡的寄養孩童，無私的陪伴、接納，發掘他們的優點，與孩子建立猶如「一家人」親子般的關係，是一種超越血緣的愛，這份無私的愛也賦予寄養兒少們新的人生方向，引導寄養兒少們穩定成長。

另一位獲頒模範母親的梁淑鴦，她的大女兒2歲時被醫生診斷為極重度聽損，她不辭辛勞陪伴女兒四處求學，讓她磨練出負責、獨立的個性，現已大學畢業且順利就職，從聽障兒到擁有一份穩定自足的工作。