全方位陪伴癌友度難關 高雄希望小站升級重啟

台灣每年有12萬人罹癌，每4分多鐘就有1人罹癌。癌症希望基金會設置的「高雄希望小站」成立20年，服務逾20萬人次，今年初全面裝修，日前以嶄新風貌重新開放。

「當醫師告知我罹患癌症，像是天打雷劈，不知怎樣走下一步！」、「我不擔心自己生病，我擔心的是孩子可能沒有媽媽」、「先生問我怕什麼，我說我怕死，我怕熬不過場病…」。癌症希望基金會表示，這些煎熬都是病友在罹癌初期常見的驚慌失措。

癌症希望基金今天發布新聞表示，為了讓癌友「活得久、活得好」，基金會在台北、台中、高雄各成立一座「希望小站」，透過專業溫暖服務照顧癌友及其家人，成為他們的第二個家。

基金會表示，2003年在高雄市左營區成立「高雄希望小站」，服務嘉義以南、東部以及離島病友。20年來已服務超過20萬人次。為了讓癌友有更舒適空間，同時擴大服務效能，今年初重新裝修。

癌症希望基金會董事長王正旭說，在台灣癌症已連續39年蟬聯10大死因之首，每年有超過55萬個家庭必須面對癌症挑戰。不論是癌症病人和其親友，對疾病資訊、社區資源、情緒支持需求與依賴更形深厚。

王正旭表示，基金會希望幫助病友在抗癌過程中，除了得到醫療機構幫助之外，還有一個地方提供癌友身心靈以及生活上全方位照顧與服務。

希望小站除了提供免費衛教手冊、單張，也有各式數位工具方便癌友運用和了解癌症；也有專業護理人員或社工提供面對面諮詢服務。在治療期間，也提供租借假髮、頭巾索取及剃髮等服務，一站式服務解決落髮中病友的所有困擾。

癌症希望基金會表示，希望小站也關心癌友的心理，設有專業心理師，提供一對一心理輔導。癌友小菁分享在知道自己罹癌時心情非常低落，有嚴重憂鬱傾向，到希望小站後，讓她感受被理解、被包容，透過心理諮商，心終於安定下來。

高雄希望小站組長黃鈺婷指出，希望小站也有專業營養師，透過電話或面對面的服務，提供正確營養指導，還有「營養補給班」課程，由醫師、營養師等專家授課，教導癌友全方位營養照護。

希望小站也設計多元豐富的課程，如八段錦、靜心書法班等，以及病友講座，讓癌友相互交流分享，抒解癌症帶來心理壓力，可以放鬆身心如常生活。