為民眾把關 金門抽查液化石油氣業者防偷斤減兩
金門縣政府今表示，金門縣液化石油氣偷斤減兩聯合稽查小組由縣府建設處會同消保官、消防局、標檢局高雄分局金門辦事處抽查11家瓦斯業者共128支瓦斯桶，均符合規定，縣府表示，早期重量不合格率原為44.2％，經過多年聯合稽查與法規宣導下，不合格率已逐年下降。
此次是針對液化石油氣分裝廠及瓦斯行偷斤減兩聯合稽查，受稽查業者分別為分裝業者聯宏石化企業有限公司、農會液化煤氣灌裝廠兩家及文文、宏達、中台、許源順、第一、瓦斯中心、農會等11家瓦斯行，其中分裝場各抽查20支瓦斯桶，11家瓦斯零售業者各抽查8支，合計抽查128支瓦斯桶，查核結果均符合「液化石油氣經銷業分裝業及零售業供銷管理規則」容許誤差範圍內。
金門縣政府建設處表示，配合中央政策辦理偷斤減兩聯合稽查已有16年，早期重量不合格率原為44.2％，經過多年聯合稽查與法規宣導下，不合格率已逐年下降，足見液化石油氣聯合稽查作業已對業者達警惕作用，在業者自主改善暨液化石油氣不定期聯合稽查作業雙重把關下，對消費者權益更加有保障。
消保官也呼籲民眾，如果發現所購買桶裝瓦斯斤兩不足時，可向消費者服務中心或打「1950」專線申訴。另零售業者於瓦斯桶灌裝後，載離分裝場前可自行以磅秤檢查分裝重量是否不足，若有重量不足情況，應即刻要求分裝場補足重量，以免消費者權益受損。
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