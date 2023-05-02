飆車噪音擾民 議員要市府向飆車族宣戰

嘉義市議員王浩近來接獲民眾陳情，飆車族噪音擾民，半夜嬰兒被驚哭、要戴耳塞才能睡，王浩要求市警局、環保局等單位硬起來「向飆車族、改裝族宣戰」還給市民安心清靜的環境。市警局長陳炯旭、環保局李佳禾表示持續加強稽查。

王浩今天在市議會定期會上以「請向飆車族、改裝族宣戰！」字牌問市警局長陳炯旭半夜都睡得安心嗎？他會這樣問是因為有不少市民陳情表示，嘉義市深夜改裝車擾民問題頻傳，因飆車噪音難以入眠。

王浩說，陳情民眾指出，西區友忠路和北港路這裡已經變成改裝排氣管天堂，小嬰兒半夜常被呼嘯而過的排氣管聲音驚醒「幸福城市已變成飆車城市」。也有陳情在新民路附近，這2、3年來每天飽受噪音的困擾，每天都會驚醒多次，必須帶著耳塞才能入眠。還有裝上隔音氣密窗，深夜仍然要被違法的改裝車輛造成的突發噪音騷擾。另外民眾也陳情後火站的博愛路二段、中興路、友忠路，每個方向都有競速車輛，這裡的夜晚就像大鵬灣一樣精采。

陳炯旭表示，警方針對重要路段、時段都有編排勤務針對噪音、改裝車進行稽查，會持續與環保局進行聯合稽查。

警方表示，去年12月1日到今年4月通報環保局疑似改裝噪音車輛計311件，環保局檢驗後，依噪音管制法裁罰52件。

環保局李佳禾說，移送至環保局的案件會送至嘉義市柴油車動力排煙檢測站，檢測如果噪音超過標準即進行開罰。噪音檢測有一定標準程序，加上現場檢測工具不足無法立即進行開單，