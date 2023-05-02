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墾丁民宿未完工疑超賣惹議 屏縣府籲慎選合法民宿

中央社／ 屏東縣2日電

高雄民眾連假預訂墾丁一家民宿，未料竟被安排在充滿水泥味且正在施工的空間，氣得上網投訴。屏東縣政府今天表示，可透過觀光局旅宿網或合格執照，辨識是否為合法民宿。

高雄民眾51連假預定墾丁一家異國風情民宿，未料入住被業者告知訂房網重覆下訂，被安排到另處正在施工民宿。民眾入住發現房間內充滿水泥味、浴室天花板漏水等狀況，懷疑民宿業者超賣房間。

屏東縣政府今天新聞稿表示，消費者可透過交通部觀光局旅宿網（https://taiwanstay.net.tw/）或至屏東旅遊網（https://www.i-pingtung.com/），或屏東縣政府交通旅遊處網站便民服務專區查詢合法與不合法業者名單。

交旅處指出，也可留意合格民宿門口會掛有民宿專用標識或有合格執照掛在民宿大廳，都是掌握辨識是否為合法民宿的訣竅。

縣府呼籲，目前許多訂房網站多隱藏有合法與不合法民宿共同行銷，無法做到區別性資訊公開，可選擇官方旅宿資訊做為判斷來源，就可選擇到合法旅宿。

民宿 屏東縣政府 房間

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