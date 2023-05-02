長輩關懷據點經費補助長期沒提高 議員稱「連科學麵都漲價了」

高雄市65歲以上人口突破50萬人，高雄市議員李亞築指出，許多社區長輩關懷據點補助經費不足，科學麵已從5元漲至10元，高雄市府的據點補助費仍是1萬元，不如新北與北市。社會局回應，市府爭取中央補助，明年會調漲業務費，目前幅度尚不確定。

高雄市議會今天進行社政部門業務質詢，議員李亞築指出，許多行政區尚達不到一區一據點目標，另在關懷據點補助不足，以業務費來說，新北市每月1.5萬元、台北2萬元，高雄一直停留在1萬元。志工費用部分，高雄3萬、新北4萬、北市3小時120元，甚至還有補助志工訓練費或成果展。

李亞築說，人口老化會愈來愈嚴重，若關懷據點每天都在虧錢，誰會願意出來幫忙開拓據點，另外偏鄉據點若無交通接送，阿蓮、田寮等地行動不便的高齡長輩必須冒險騎車出門，會降低出門意願。

局長謝琍琍表示，高市府已向中央爭取業務費爭補助，明年會調整，不過幅度還不確定；高雄市的志工訓練涵蓋 20小時生活輔導員訓練，經費社會局自己處理，一年四次十二場訓練，職前與在職訓練都有。