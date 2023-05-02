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走過30年 十大傑出愛心媽媽將劃下休止符

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
唐氏症孩子煒崴貼心地餵母親蕭麗華吃蛋糕，母子情深。記者王慧瑛／攝影
唐氏症孩子煒崴貼心地餵母親蕭麗華吃蛋糕，母子情深。記者王慧瑛／攝影

第30屆十大傑出愛心媽媽名單出爐，53歲蕭麗華為照顧唐氏症兒子煒崴辭去公務員工作，在她悉心照顧下，煒崴國一開始接觸獨輪車，如今已擁有8張街頭藝人證照，蕭10年前患乳癌，孩子成為她抗癌動力。蕭麗華說，得獎肯定對她是激勵，希望也能鼓舞更多在逆境中的家庭。

蕭麗華說，煒崴到5歲才學會走路，成長比一般孩子艱辛，多年前她毅然辭去公職和丈夫創立醫療器材公司，並推廣「蝶式挽面」教學，幫助婦女二度就業，煒崴成為少見擁有挽臉證照的唐氏症少年。為鼓勵孩子走進人群，煒崴有學習獨輪車及雜耍，取得8張街頭藝人證照及丙級獨輪車教練證。

「媽咪，我愛妳！」煒崴靦腆地表達對母親的愛，讓蕭麗華感動不已，她說，為人母後，與孩子互動最能感受幸福，一切的辛苦都是值得的，感謝兒子讓她成為不平凡的媽媽。

住屏東東港的黃李美慧育有4名孩子，長子、么女都是特殊孩子，她沒因此怨天尤人，樂於扶助其他家庭走出困境，黃李美慧擔任屏東縣啟智協進會理事長，執行23個計畫、17個照顧據點，幫助289個家庭，聚集身心障礙家庭互助力量。34歲女兒青霞就像個長不大的孩子，患有情緒障礙，黃李美慧總是耐心地哄著女兒，展現包容力，她說，希望女兒健康平安是最大心願。

除了蕭麗華、黃李美慧之外，另外其他8位媽媽獲獎，預計5月13日在高雄科工館舉行頒獎典禮。主辦單位台灣無障礙協會理事黃文斌說，十大傑出愛心媽媽慈暉獎已走過30個年頭，即將畫下休止符，今年主題是「穿越多重宇宙的媽媽」，媽媽為孩子心甘情願付出無盡的愛，是陪伴也是一輩子的牽絆。

34歲黃青霞患有情緒障礙，母親黃李美慧是最理解她的人，她耐心地哄著女兒，充滿母愛。記者王慧瑛／攝影
34歲黃青霞患有情緒障礙，母親黃李美慧是最理解她的人，她耐心地哄著女兒，充滿母愛。記者王慧瑛／攝影
34歲黃青霞患有情緒障礙，母親黃李美慧是最理解她的人，吃著女兒餵食的蛋糕，母親神情洋溢幸福感。記者王慧瑛／攝影
34歲黃青霞患有情緒障礙，母親黃李美慧是最理解她的人，吃著女兒餵食的蛋糕，母親神情洋溢幸福感。記者王慧瑛／攝影
唐氏症孩子煒崴擁有父母親滿滿的愛，一家人默契十足。記者王慧瑛／攝影
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十大傑出愛心媽媽慈暉獎得獎名單出爐，主辦單位今天邀請3組家庭分享故事，預計5月13日在高雄科工館舉行頒獎典禮。記者王慧瑛／攝影
十大傑出愛心媽媽慈暉獎得獎名單出爐，主辦單位今天邀請3組家庭分享故事，預計5月13日在高雄科工館舉行頒獎典禮。記者王慧瑛／攝影
唐氏症孩子煒崴擅長獨輪車及雜耍，已取得8張街頭藝人證照、丙級獨輪車教練證，他今天受邀表演，贏得滿堂彩。記者王慧瑛／攝影
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台灣無障礙協會理事黃文斌餵母親黃蔡秋蘭吃蛋糕，黃蔡秋蘭今年84歲，是今年十大愛心媽媽中年紀最長的得獎者。記者王慧瑛／攝影
台灣無障礙協會理事黃文斌餵母親黃蔡秋蘭吃蛋糕，黃蔡秋蘭今年84歲，是今年十大愛心媽媽中年紀最長的得獎者。記者王慧瑛／攝影
唐氏症孩子煒崴貼心地餵母親蕭麗華吃蛋糕，母子情深。記者王慧瑛／攝影
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唐氏症孩子煒崴擅長獨輪車及雜耍，已取得8張街頭藝人證照、丙級獨輪車教練證，他今天受邀表演，贏得滿堂彩。記者王慧瑛／攝影
唐氏症孩子煒崴擅長獨輪車及雜耍，已取得8張街頭藝人證照、丙級獨輪車教練證，他今天受邀表演，贏得滿堂彩。記者王慧瑛／攝影
34歲黃青霞患有情緒障礙，母親黃李美慧是最理解她的人，吃著女兒餵食的蛋糕，母親神情洋溢幸福感。記者王慧瑛／攝影
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