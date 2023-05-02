屏東增設海水供水站 可望3年內全面供水

屏東縣是養殖漁業重鎮，縣府規劃新增海水供水站，供應東海、大庄及下埔頭等區域，已由行政院從疫後特別預算支應第1期約新台幣14億元經費，可望3年內全面供水。

屏東林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉是沿海養殖漁業重鎮，因漁民長期接設水管引海水，管線佈滿水溝進而影響排水功能，縣府9年前投入逾新台幣10億元的經費在佳冬鄉建設塭豐海水供水站，目前接水涵蓋面積約470公頃、供水550戶，成效彰顯，縣府逐步爭取經費，將再增設一處海水供水站，且已獲行政院同意補助。

屏東縣長周春米今天出席塭豐海水供水站辦事處啟用典禮，她接受媒體聯訪指出，縣府規畫增建海水供水站，以供應枋寮鄉東海、大庄和佳冬鄉下埔頭等3個區域，上週五至行政院，副院長鄭文燦同意從疫後特別預算支應第1期約14億元經費。

縣府農業處長鄭永裕指出，目前站體基礎建設已陸續啟動，將分3階段施工供水，總經費約31億元，供水面積逾300公頃；第1階段先供下埔頭供水區、第2階段是大庄、第3階段則是東海，可望3年內全面供水。