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歷時15年終定案 內政部通過高雄新台17線南段都計變更

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
新台17線濱海聯絡道路預計2026年全線完工通車，確保戰備使用需求，計畫道路南段寬度自40公尺降至30公尺。圖／高市交通局提供
新台17線濱海聯絡道路預計2026年全線完工通車，確保戰備使用需求，計畫道路南段寬度自40公尺降至30公尺。圖／高市交通局提供

延宕多年的高雄新台17線南段都市計畫變更案今天經內政部都委會審議通過，高市交通局表示，新台17線預定今年底完成設計，明年初發包施工，預計目標3年後完工通車，全線完工後，橋頭至左營可節省15分鐘車行時間。

為紓解橋頭、梓官、彌陀至左楠等地進出市區的南北交通，前市長陳菊時代啟動新台17線濱海道路建設計畫，主要分成南北兩段施工，其中北段已去年6月27日通車至德民路，南段部分用地涉及海軍精神堡壘，高雄市府透過行政院與軍方溝通協調。

經過近15年各部會及市府協調，今天內政部都委會審議通過，新台17線南段主要計畫變更案。交通局評估，新台17線全長7.1公里，全線開闢通車後，將可縮短橋頭至左營26％車行距離、減少30％行車時間，實際換算車行距離縮短2.6公里，節省約15分鐘。

此外，未來新台17線將轉移翠華路30％至50％車流，有利台積電、日月光等半導體產業聚落交通網絡。

交通局也指出，本次都市計畫變更，市府協助海軍將軍區大門、海軍官校、輪機學校等單位進出動線與門戶整併設計，在車道數不變之前提下，透過設施帶、分隔帶、排水大排等設計優化，計畫道路寬度自40公尺降至30公尺，確保戰備使用需求，同時改善營區進出交通安全。

新台17線全長7.1公里，經過近15年來各部會以及市府協調，今天內政部都委會審議通過南段主要都市計畫變更案。圖／高市交通局提供
新台17線全長7.1公里，經過近15年來各部會以及市府協調，今天內政部都委會審議通過南段主要都市計畫變更案。圖／高市交通局提供

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