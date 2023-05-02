歷時15年終定案 內政部通過高雄新台17線南段都計變更

延宕多年的高雄新台17線南段都市計畫變更案今天經內政部都委會審議通過，高市交通局表示，新台17線預定今年底完成設計，明年初發包施工，預計目標3年後完工通車，全線完工後，橋頭至左營可節省15分鐘車行時間。

為紓解橋頭、梓官、彌陀至左楠等地進出市區的南北交通，前市長陳菊時代啟動新台17線濱海道路建設計畫，主要分成南北兩段施工，其中北段已去年6月27日通車至德民路，南段部分用地涉及海軍精神堡壘，高雄市府透過行政院與軍方溝通協調。

經過近15年各部會及市府協調，今天內政部都委會審議通過，新台17線南段主要計畫變更案。交通局評估，新台17線全長7.1公里，全線開闢通車後，將可縮短橋頭至左營26％車行距離、減少30％行車時間，實際換算車行距離縮短2.6公里，節省約15分鐘。

此外，未來新台17線將轉移翠華路30％至50％車流，有利台積電、日月光等半導體產業聚落交通網絡。